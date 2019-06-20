紐西蘭政府向民眾收購半自動武器 12月底截止

2019-06-20 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



紐西蘭開始向民眾收購半自動武器。圖為紐國總理阿爾登。路透 分享 facebook 紐西蘭基督城3月發生重大槍擊案，紐國總理阿爾登（Jacinda Ardern）立即推動禁售步槍及半自動武器。紐國政府20日實施紐幣2億800萬元（約台幣43億4700萬元）的計畫，向民眾收購半自動武器。

紐西蘭財長羅伯遜（ Grant Robertson）及警政署長納許（Stuart Nash）在共同電郵新聞稿表示，槍枝主人最高可獲得槍枝原本的95%價格補償。民眾可在12月20日前繳出槍枝換取補償。

基督城兩座清真寺槍擊案造成51人死亡、數十人受傷。紐國國會4月以119票贊成、1票反對通過槍枝改革法，這是紐國幾十年來最重大槍枝法案改變。新法案禁止大部分半自動武器、可將武器改成半自動武器的零件、大容量彈匣和部分霰彈槍的流通及使用。

依據紐國現有槍支法，標準A類執照允許發射七發以下的半自動武器。警方估計，新槍支法將影響1萬4300件軍用型半自動武器。

槍枝收購計畫開始前，民眾已繳出700件武器，另有5000件登記要繳出。紐國政府也開始準備進行第二輪改革，包括槍枝註冊。阿爾登17日表示，預期政府將在接下來幾周宣布新法案。

根據槍枝監管組織小型武器調查（Small Arms Survey），紐國人口不到500萬，但卻擁有150萬件武器，民眾擁有槍枝率排名全球第17高。