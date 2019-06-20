薛瑞福：美預期陸會干預台總統大選 美將提供協助

2019-06-20 08:58 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國國防部印太事務助理部長薛瑞福19日指出，中國大陸國家主席習近平所領導的中共正在挑戰世界秩序，美方關切中方試圖重塑世界秩序的野心；薛瑞福並說，美國視美中之間的長期戰略競爭，為這一代的明確挑戰。

薛瑞福還表示，毫無疑問，中方將試圖干預台灣即將舉行的總統選舉，美方預期中方將透過社群媒體、入侵網路等手段干預；美方將考量台灣應對此問題所需的能力，直接提供幫助，但他不能談論細節。

國家亞洲研究局（NBR）與美國國防大學國家戰略研究所（INSS）18日、19日舉辦亞洲政策會議，薛瑞福（Randall Schriver）、美國在台協會主席莫健（James Moriarty）等人皆出席19日的會議。

薛瑞福發表演說時，大篇幅談論中方野心；他表示，中國大陸正運用軍事現代化、影響力行動、掠奪性經濟活動、強迫他國同意其政治主張，最終將印太區域重塑成對其有利。

薛瑞福接著說，中方的行為與活動有明確目的，即在印太區域取代美國，而其想重塑的印太區域，不符美方主張的自由開放印太區域。

薛瑞福表示，習近平領導的中共正在挑戰世界秩序，從他對南海與台灣的作為明確可見；中方透過奪走邦交國孤立台灣、企圖透過干預選舉損害台灣民主，並透過挑釁的演習增強軍事壓力。

薛瑞福接著說，中方對台持續威脅與軍事脅迫，不僅損害台灣的穩定，而是損害整個區域穩定。

被問及台灣大選將至，台灣該如何對付中方的網路攻擊和假消息宣傳？薛瑞福回應，這對美方而言是個很重要的議題，美國認為，毫無疑問，中方將試圖干預台灣選舉，因為他們都干預了之前的選舉。