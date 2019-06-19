美特使：不會預設和北韓重啟去核會談的條件

2019-06-19 23:09 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



美國的北韓特使畢根（Stephen Biegun）19日表示，美方對於和北韓重新展開去核會談，不會預設任何條件。