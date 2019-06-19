孟加拉陸資電廠爆衝突 兩國員工打群架一人死亡

2019-06-19 22:23 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



孟加拉南部博杜阿卡利縣（Patuakhali）的一座電廠19日爆發衝突，孟加拉和中國大陸工人打群架，警方稱有一名陸籍員工死亡。

英國廣播公司報導，衝突起因是一名孟加拉員工摔死，但廠方隱匿不報，令孟加拉工人群情激憤。這座電廠部分資金來自中國大陸，廠區約有6000名員工，其中2000人是陸籍。

孟加拉警方已赴現場維持秩序，表示需要約1000名警力才能平息衝突。近年來中國大陸在孟加拉大舉投各項基礎建設，陸籍員工也大量湧入，和當地人不時發生摩擦。