反空汙開倒車！馬德里解禁柴油老爺車行駛市區

2019-06-19 19:46 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



西班牙首都馬德里新上任、黨派立場中間偏右的市長José Luis Martínez-Almeida，宣布7月1日起中止老舊柴油車不得行駛於首都的禁令，讓馬德里成為第一個這樣做的歐洲主要城市。

現行法規對於違反者處以90歐元的的罰鍰，但有好幾種例外情況。新市長認為這代表有漏洞可鑽。他堅稱只是中止，不是廢除，還說相關管制有害於商業。