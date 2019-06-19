全球第三位千億美元富豪誕生！ 這位大亨擁LV半數持股

2019-06-19 19:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉亭均 ╱即時報導



歐洲首富阿諾特（Bernard Arnault）已加入亞馬遜創辦人貝佐斯與微軟創辦人蓋茲的行列，成為坐擁至少1,000億美元財富的超級富豪俱樂部一員。

阿諾特是法國精品業者LVMH集團董事長，18日因集團股價上漲2.9%至創紀錄的每股368.8歐元，晉升千億美元富豪。阿諾特目前的資產淨值達1,004億美元，相當約法國經濟規模的逾3%，他的財富淨值今年來大增約320億美元，增幅高居彭博億萬富豪指數500名富豪之首。

現年70歲的阿諾特透過家族控股公司持有LVMH集團約半數持股，且持有克麗絲汀迪奧（Christian Dior）的97%股權。儘管美中貿易戰紛擾，但中國消費者不減對LV手提包與白蘭地品牌軒尼詩干邑的熱愛，也帶動LVMH集團股價今年來大漲43%。阿諾特與其家人是今年4月承諾出資協助重建巴黎聖母院的富豪之一。

在彭博資訊億萬富豪排行榜的歐洲富豪之中，法國富豪今年財產增加最多。包括阿諾特在內，還有精品同業開雲集團的董事長皮諾（Francois Pinault）與萊雅化妝品集團繼承人梅爾斯（Francoise Bettencourt Meyers），他們今年來的財富共增加逾400億美元。擁有香奈兒品牌的維德摩爾兄弟（Wertheimer）資產本周也激增98億美元。