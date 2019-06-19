全球第三位千億美元富豪誕生！ 這位大亨擁LV半數持股
歐洲首富阿諾特（Bernard Arnault）已加入亞馬遜創辦人貝佐斯與微軟創辦人蓋茲的行列，成為坐擁至少1,000億美元財富的超級富豪俱樂部一員。
阿諾特是法國精品業者LVMH集團董事長，18日因集團股價上漲2.9%至創紀錄的每股368.8歐元，晉升千億美元富豪。阿諾特目前的資產淨值達1,004億美元，相當約法國經濟規模的逾3%，他的財富淨值今年來大增約320億美元，增幅高居彭博億萬富豪指數500名富豪之首。
現年70歲的阿諾特透過家族控股公司持有LVMH集團約半數持股，且持有克麗絲汀迪奧（Christian Dior）的97%股權。儘管美中貿易戰紛擾，但中國消費者不減對LV手提包與白蘭地品牌軒尼詩干邑的熱愛，也帶動LVMH集團股價今年來大漲43%。阿諾特與其家人是今年4月承諾出資協助重建巴黎聖母院的富豪之一。
在彭博資訊億萬富豪排行榜的歐洲富豪之中，法國富豪今年財產增加最多。包括阿諾特在內，還有精品同業開雲集團的董事長皮諾（Francois Pinault）與萊雅化妝品集團繼承人梅爾斯（Francoise Bettencourt Meyers），他們今年來的財富共增加逾400億美元。擁有香奈兒品牌的維德摩爾兄弟（Wertheimer）資產本周也激增98億美元。
阿諾特早年是透過收購持有克麗絲汀迪奧股權的紡織集團而進入精品市場，後來他賣掉該公司的其他事業，在1988年將所得資金用於收購LVMH的控股權。
留言