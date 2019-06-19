聯合國百頁報告 指沙國王儲對哈紹吉之死有責任

2019-06-19 18:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



聯合國人權小組調查沙烏地阿拉伯異議分子哈紹吉（Jamal Khashoggi）去年10月遭虐殺分屍案，經過半年調查題出101頁報告，認為有「可信的證據」（credible evidence）顯示，沙國王儲穆罕默德（Prince Mohammed bin Salman）對哈紹吉慘死有責任，建請聯合國秘書長古特雷斯授權展開更進一步的刑事調查。沙國方面尚無回應。