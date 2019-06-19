最大敵人是自己？川普粗魯人格不討喜 支持者想拉票都為難

2019-06-19 18:05 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



美國總統川普18日晚間在佛州奧蘭多正式宣布競選連任。 美聯社 分享 facebook

川普總統18日在佛州奧蘭多正式展開2020年競選連任，國家廣播公司(NBC)分析指出，川普這場選戰面臨的最大挑戰，是能否轉化既有的忠誠支持者基礎能量、帶動新選民支持浪潮；然而，川普最大的敵人可能是他自己。

NBC指出，川普能否成功，很大部分依靠尖端數位資訊操作、找出通常不出來投票的支持者，增加川普選民基礎，同時也得靠上次投票支持者宣揚川普政績與政見。

川普已組成現代史上最忠誠的支持者基礎，但他粗魯的態度、強硬的社會政策立場，以及他對行政權和民族主義的看法，更導致大批選民與他疏遠。

上次把票投給川普的49歲黑人汽車貸款顧問尼爾(Steve Neal)表示，他對當前經濟感到滿意，對外交政策更是支持；但川普說的一些「愚蠢的事」讓他很難為川普拉票。尼爾說：「問題是川普整個人的性格特質。」

近代歷史及最近的民意調查都顯示，川普在當今政治忠誠度嚴重分歧的美國，幾乎沒有犯錯空間。川普和前總統小布希(George W. Bush)一樣，第一次當選時並未獲得全民投票支持，如果他想再次獲勝，得下極大功夫。

福斯新聞網(Fox News)和昆尼別克大學(Quinnipiac University)上周民意調查顯示，川普落後數位民主黨競爭對手；在兩項民調中，前副總統白登( Joe Biden)分別領先川普10個百分點和13個百分點。

美國廣播公司(ABC)和紐約時報也報導，3月以來的內部民調顯示，川普幾乎在每個重要搖擺州都落後白登。白登在佛羅里達州、密西根州、賓夕法尼亞州和威斯康辛州都取得兩位數領先優勢，它們都是2016年川普獲勝的州。

川普競選團隊民調專家法布利吉歐(Tony Fabrizio)表示，上述民調數字使用了一種糟糕的投票率模型，才會出現「最糟狀況」，並未反映真實情況。

但川普總統任期內的支持率，幾乎都處於負值區域；知名數據分析網站FiveThirtyEight.com最近做出的川普支持率是42.6％。

川普盟友指出，川普在奧蘭多的造勢集會表現出色，競選之路蓄勢待發；川普前白宮特別助理、辛克萊廣播集團(Sinclair Broadcast Group)首席政治評論員埃普辛特恩(Boris Epshteyn)表示，「除現任總統優勢外，川普第一任期取得絕對成功，對他2020大選助益極大。民主黨人並未提出任何有關川普不該連任的有力論點。」

20位民主黨總統參選人將在6月26日和27日初選電視辯論會中提出論據；這場辯論將在NBC、MSNBC和Telemundo播出。