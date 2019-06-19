川普奧蘭多造勢！拚連任正式啟跑 場內掌聲、場外噓聲

2019-06-19 17:58 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合18日電



川普佛州奧蘭多舉行造勢大會 正式啟動2020年競選／奧蘭多前哨報宣布挺挑戰川普的任何對手 美聯社 分享 facebook

川普總統18日在佛州奧蘭多舉行造勢大會，宣布正式啟動2020年競選連任活動；「奧蘭多前哨報」(Orlando Sentinel)同日宣布，力挺挑戰川普的任何對手。

過去幾個月來，川普看著民主黨多位參選人宣布參加總統初選提名，挑戰他的白宮大位；川普分別批判各個民主黨參選人，但未正式宣布競選連任。如今川普18日在奧蘭多可容納2萬人的安利中心(Amway Center)舉辦造勢活動；競選官員表示，這種規模滿足川普對鎂光燈的渴望，盼藉此「重設」競選活動的焦點。

造勢活動開始前，川普與副總統潘斯(Mike Pence)主持重金募款招待會。

川普在造勢演說中表示，「從我第一天走進白宮大門開始，我從未忘記誰將我送到這，是你們。」語畢，現場響起如雷歡呼與掌聲。

川普在造勢活動開始約40分鐘左右，正式宣布他將角逐連任，「我向你們保證，我絕對不會，且從來沒有讓你們失望，我不會的。」

他形容，2016年是「美國歷史的決定性時刻」，接著左批媒體、右罵民主黨。

他批評「民主黨的走向漸趨激進且危險，開放邊境的政策在道德上應接受指摘，簡直時背叛美國中產階級和美國人的生活。」

他接著說：「我們的移民法律並不光彩，民主黨人可以和共和黨人一起，快速解決這個問題。」

此外，川普還說，當局「將讓愛滋病在美國絕跡，且已經非常接近(這個目標)；我們將會在火星奠定美國太空人登陸的基石。」

川普在演說最後說道，「我們會讓美國再次偉大」，重申他兩年前的競選口號；這場演說歷時約80分鐘，川普接受支持者的歡呼，向支持者揮手致意，並和部分川粉握手。

在川普造勢的同時，一群反川抗議群眾在附近的同志酒吧集會，抗議川普的政策。另外，奧蘭多前哨報編輯委員會宣布，將支持川普以外的2020年總統候選人，也不會推薦讀者支持川普。