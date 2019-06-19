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影／日小鎮垃圾分類有45種！盼實現「完全資源回收」

2019-06-19 17:26聯合報 記者周辰陽╱即時報導

《法新社》報導，日本德島縣上勝町力行垃圾分類，共有45種資源回收類別，當地甚至不派垃圾車，居民要自己把垃圾運到處理中心。

上勝町有個環保宏願：2020年要達到「零垃圾」。為達目標，資源回收類別幾乎涵蓋全部的日常生活用品，塑膠袋與寶特瓶等器具也必須先清洗晾乾。

在垃圾處理中心外，有十幾個不同的箱子，對應不同的回收類別，如果一個物品包含不同的回收項目，居民就必須自行拆解與分類。一位居民將置物架回收前，就先用槌子將木頭將金屬架撬開，在場其他工人則切開細長的塑膠管，好讓管子可以放進回收箱內。

「對，很複雜。」自行運垃圾的39歲當地居民橫山直子（音譯）表示：「但自從一年前搬來這裡後，我就變得越來越有環保意識。」

上勝町以前的垃圾處理不算嚴格，直到2000年被下達最後通牒，必須關閉一座不符合嚴格減排規定的焚化爐，讓町只剩一座焚化爐可用，町公所資金又不足，無法買新的焚化爐或委託鄰町代燒。

町公所職員須賀翠（音譯）表示，町民覺得，「既然無法燒垃圾，那就回收吧」，至少「回收垃圾比燒掉還要便宜」。

日本各地都規定垃圾分類，但許多一般生活垃圾是直接進入焚化爐，回收分類大多沒有上勝町如此激進。這項計畫運作十多年，到了2017年，該町產出286公噸垃圾，資源回收率竟高達80%，遠勝過日本全國平均值的20%左右。

不過，上勝町部分居民不認為他們的回收方式可以推廣到其他地方，像橫山直子就說，較大城鎮有較多人口，當局會苦於執行鉅細靡遺的回收方式。

垃圾處理中心經理清原和幸（音譯）表示，上勝町民的主要垃圾仍是塑膠，儘管有著嚴格的資源回收類別，但消耗量沒有減少太多。他說，日本人的生活方式主要就是仰賴塑膠。消費者可讓塑膠減量到一定程度，但只要廠商繼續生產，就會一直產生塑膠垃圾。

須賀翠指出，如果沒有更強的減少消耗塑膠舉措，上勝町也會苦於達到零垃圾的目標。「我們已致力於零焚化與零掩埋可分解垃圾，但還是不夠。我們不應只著重於如何分解垃圾，須制訂防止垃圾產生的政策」。

日本德島縣上勝町有個環保宏願：2020年要達到「零垃圾」。ABC News/Ja...
日本德島縣上勝町有個環保宏願：2020年要達到「零垃圾」。ABC News/Jake Sturmer
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日本德島縣上勝町力行垃圾分類，資源回收類別多達45種。圖為町內垃圾處理中心，男子...
日本德島縣上勝町力行垃圾分類，資源回收類別多達45種。圖為町內垃圾處理中心，男子整理壓扁的鋁罐，攝於3月14日。法新社
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資源回收焚化爐垃圾分類
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