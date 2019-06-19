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雪橇犬涉融冰之水 學者：暖化嚴重

2019-06-19 17:03台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導

若氣候暖化加劇，丹麥氣象研究所科學家歐森所拍的少見圖片「雪橇犬涉水」恐成為常態。...
若氣候暖化加劇，丹麥氣象研究所科學家歐森所拍的少見圖片「雪橇犬涉水」恐成為常態。(photo by Olsen via Twitter)
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有看過雪橇犬走在水上嗎？丹麥氣象研究所科學家歐森日前在推特上配上難得一見的「雪橇犬涉水」圖，他解釋，這個涉水指的是格陵蘭融冰所產生的水。這個世界第二大冰川14日已因暖化而創下融冰量新高，17日更估計單日造成至少37億噸融冰。學者巴克斯此前就推算說，本年是格陵蘭的大融冰年，但沒想到還提早數週融冰，未來大融冰期只會更常見。

隨著14日傳出格陵蘭大冰川融化量破單日記錄，網路新聞《The Hill》報導，丹麥氣象研究所（DMI）科學家歐森日前上傳一張雪橇犬涉水前進的少見圖片，他表示，雪橇犬走過的水是格陵蘭融冰的洪水。

身為僅次於南極大陸冰川的世界第二大冰川（Ice Sheets），格陵蘭全島有83%覆蓋著冰川，正常來說，白色冰雪會將太陽光反射，減少冰雪吸收熱能而融化，這也是所謂的返照率。但依照氣候專家莫特說法，格陵蘭冰川會有固定的「大融冰期」，規律是可以推算的，但本次的2019年大融冰期卻整整提前近一個月，換言之，融冰量很可能創新高。

據《RTL今日報》報導，莫特警告說，本次大融冰期很可能打破2012年最低的北極海冰範圍紀錄，他說：「格陵蘭擁有的大量冰柱一旦融化，沿海地區的水位會非常危險。」

據歐森拍照當天的溫度達攝氏17.3度來看，莫特的警告不無可能，因為溫暖的空氣、乾燥冬天與晴朗的太陽光照射，滿足了融冰的先決條件，若人類不防暖化，使極端氣候呈現常態，大融冰期間距會更短、融冰量會更可觀，今年初估上半年的370億噸融冰已是警訊。

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