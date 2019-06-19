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穆西枉死引眾怒 聯合國要求徹查

2019-06-19 13:06台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

「穆西的死是埃及軍政府搞的鬼！」針對埃及前總統穆西近日受審時暴斃，埃及周遭國家、國際組織與聯合國紛紛要求調查穆西的死因。土耳其總統艾爾段甚至抨擊埃及現任總統塞西為「暴君」。但塞西卻無動於衷，埃及的媒體也不敢報導此事，整個國家沉默如同白色恐怖。

根據《半島電視台》報導，穆西暴斃的消息讓全球許多伊斯蘭國家都表達不滿，除了土耳其外，巴勒斯坦、馬來西亞等國都為穆西的死哀悼，讚揚他對埃及民主的貢獻。聯合國人權辦公室也發出聲明，要求埃及政府要以「公開」、「透明」的方式調查穆西的死因，確認埃及政府在獄中是否有合理對待他。

「他每次受審前都有要求醫生能看他或是讓他吃藥，但埃及政府根本不理他。」國際重要的人權組織，如人權觀察、國際特赦組織都抨擊塞西，對於穆西跟他的支持者殘忍鎮壓對待，而且限縮穆西的基本人權，不給家屬、律師探望，軍政府也不讓本身就有腎病、糖尿病史的他，在獄中接受治療。

《半島電視台》另一篇報導也指出，雖然國際媒體大幅報導穆西過世的消息，但在埃及境內，由於君政府的強勢專制，使得埃及大多數媒體對此噤聲，若有報導也是用許多負面字眼，如貪汙、叛國等形容穆西。

根據《雅虎新聞網》報導，雖然穆西最後也因民眾反彈，遭到軍方政變，但他畢竟是埃及第一任民選總統，當初他當選也象徵「茉莉花革命」的成功，對於阿拉伯民主有重要的貢獻。他的死亡除了象徵阿拉伯民主的消退外，也讓外界擔憂埃及人權倒退、專制的情況更加嚴重。

埃及首任民選總統穆西出庭暴斃，造成全世界反彈。（Photo from wikim...
埃及首任民選總統穆西出庭暴斃，造成全世界反彈。（Photo from wikimedia）
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