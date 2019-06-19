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伊拉克巴斯拉跨國石油公司總部 遭火箭襲擊

2019-06-19 12:35聯合報 記者馮克芸╱即時報導

伊拉克巴斯拉的一家外國石油公司總部19日遭火箭襲擊。圖為示意圖，巴斯拉附近西古納...
伊拉克巴斯拉的一家外國石油公司總部19日遭火箭襲擊。圖為示意圖，巴斯拉附近西古納爾1號油田，並非文中事故地點。路透
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路透報導，伊拉克巴斯拉（Basra）一家跨國石油公司總部附近，19日遭火箭襲擊。石油公司員工說，他們聽到3次爆炸聲。警方及石油公司官員說，2名伊拉克員工在爆炸中受傷。

路透引述石油公司官員及警方的話說，那枚火箭擊中巴斯拉西部的Burjesia區，有3家石油公司的總部設在當地：埃克森美孚、殼牌及埃尼公司。

埃克森美孚宣布，該公司在此襲擊事件後，計畫從巴斯拉撤出20名外籍員工。

伊拉克火箭爆炸
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