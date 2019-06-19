南韓擱置徵用工訴訟爭議 日本將向第三國提出仲裁請求

2019-06-19 11:40 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



日韓間因二戰時強制徵用勞工賠償訴訟對立，日方根據日韓請求權協定設置仲裁委員會，但南韓直到18日期限仍未做出回應。日本政府今早表示，將向第三國請求設置仲裁委員會。此外，日本政府還可能拒絕在20國集團(G20)大阪峰會時與南韓總統文在寅會談。

關於徵用工訴訟，南韓最高法院去年10月判定日本企業必須賠償，但日方主張，有關戰後賠償問題依據日韓請求權協定已獲解決，要求設置仲裁委員會個別任命委員來裁決。委員任命期限在18日到期，南韓外交部表示「慎重處理中」，沒有回應日方要求。

根據日韓請求權協定規定，在發生有關協定的紛爭時，首先通過外交途徑解決，如果無法透過協議解決，將委託仲裁委員會進行仲裁。仲裁委員會由3人組成，除了日本與南韓政府各任命一人，另一人則從第3國選出。仲裁委員會與雙邊磋商一樣，若韓方不同意就無法召開。

日本外務省亞洲大洋洲局局長金杉憲治今早召見南韓駐日副公使使金敬翰到外務省，對南韓政府未履行協定所賦予義務表達遺憾。日方告知南韓政府，將執行協定中的下一個程序，將三名仲裁委員提名全數委託給第三國。

但是，南韓政府很可能一樣不會對此作出回應，仲裁委員會能不能成立還是未知數。若南韓始終不回應，日方將評估向國際司法裁判所（ICJ）提訴。

日媒產經新聞報導，南韓檯面下多次協商，希望促成G20峰會時舉行日韓領袖會談，但南韓未在期限前任命仲裁委員，實際上拒絕了日方的要求，將影響日方對安文會的判斷。

日本政府可能透過在G20峰會時對南韓的差別待遇，給國際營造南韓不履行協定義務的印象。日本是G20大阪峰會議長國，共邀請37個國家和機構參加，安倍無法一一與各國領袖會談，故外務省必須決定優先順位，目前已預定與美、中、俄領袖各別舉行正式的會談，與文在寅可能只會站著簡單對話。

官房長官菅義偉上午被問及日韓領袖會談一事表示，目前沒有任何決定。