尼加拉瓜釋放所有政治犯？ 反對派批：仍有84人在押

2019-06-19 09:59 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



尼加拉瓜政府18日宣布，已釋放所有2018年反政府示威被捕人士，但反對派宣稱，仍有80多名政治犯在押。

尼加拉瓜總統奧蒂嘉（Daniel Ortega）政府發表聲明說，已遵守今年3月協商的共識放人。當時說好90天內釋放這些政治犯，最後期限為6月18日。

根據政府聲明，按照3月27日達成的協議，將釋放示威活動期間「參與暴力行為的人」。聲明中說，根據最近通過且具爭議性的特赦法，所有這些政治犯都獲釋，他們承諾不再參與任何類似活動。

反對派組織「公民聯盟」領袖圖納曼（Carlos Tunnerman） 表示，仍有84名政治犯被羈押，他們不在原本的那份被捕名單上，因為是後來才入獄的。

圖納曼前一天說，自今年2月以來已有600多名囚犯獲釋。最近一次在5月11日釋放56人，包括學生和農民運動領導人。

前外交部副部長蒂諾科（Víctor HugoTinoco）與奧蒂嘉隸屬的執政黨桑定黨（Sandinista party）分道揚鑣，指責奧蒂嘉雖試圖表現作出讓步，但其實未達成協議。

蒂諾科說，奧蒂嘉正在證明他不打算釋放所有政治犯，也不會提前舉行大選。