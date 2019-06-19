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馬航MH370機長疑故意飛到4萬呎 迅速減壓使238人逐漸缺氧亡

2019-06-19 09:26香港01 撰文：李福源

2014年3月8日，馬來西亞航空MH370客機離奇失蹤，謎團至今仍待解開；航空專家蘭格韋什（William Langewiesche）最近在美國雜誌《大西洋》（The Atlantic）上發表一份調查報告指出，事發時MH370機長沙阿（Zaharie Ahmad Shah）故意飛到4萬呎（約1.2萬米）高空，導致機艙迅速減壓，238名無辜乘客及機組人員在飛機墜海前逐漸缺氧死亡，而沙阿的情緒狀況可能是這場悲劇的原因之一。

有認識沙阿的人指出，他混亂的感情生活和脆弱的心理狀態可能是自殺動機之一。（Fac...
有認識沙阿的人指出，他混亂的感情生活和脆弱的心理狀態可能是自殺動機之一。（Facebook@MH 370圖片）
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俯衝落海致完全解體

報告稱，沙阿性格孤僻，蓄意殺害機上238名乘客及機組人員，他手動駕駛該架波音777客機使其偏離航道，待飛到印度洋上空後耗盡燃料，可能故意機頭向下俯衝落海撞擊水面，導致客機完全解體。

根據飛行及雷達數據，MH370在當年3月9日淩晨約1時仍如常沿預定航線自吉隆坡飛往北京，沙阿在1時01分用無線電通知，客機正在3.5萬呎高度穩定飛行，在1時08分飛離馬來西亞領空再重覆此訊息。

凌晨1時19分，客機接近越南空中交通管轄區的一個航點，吉隆坡中心管制員以無線電向沙阿說「晚安」，他回覆後飛機就從此失去聯絡。不久後雷達數據顯示，飛機急轉彎偏離航道，最後從雷達上消失。專家指出，在自動駕駛模式下，飛機不可能出現如此劇烈的轉彎，因此只可能是手動駕駛造成。

幾分鐘內喪失行為能力

蘭威奇認為，最有可能的推論是，沙阿在這段時間內殺死副機長，完全掌握飛機主導權後就使機艙減壓，將機上所有人殺死；電子工程師艾克斯納（Mike Exner）更推論，沙阿將飛機急速爬升至4萬呎高空以加快減壓過程。

蘭威奇稱：「故意減壓是最有效，也可能是唯一的方法令可能出現騷動的乘客保持秩序，並使機艙在未來幾個小時內繼續穩定飛行。除非氧氣罩突然掉下或機組人員使用類似的攜帶式設備，否則不會有人察覺機艙正在被減壓。」

蘭威奇指出：「氧氣罩在飛機緊急下降至1.3萬呎以下的情況無法維持15分鐘，它們在4萬呎高空完全沒有用。機艙內乘客會在幾分鐘內喪失行為能力、失去知覺，且在未出現任何窒息或喘氣的情況下慢慢死去。」

妻知悉曾與空姐出軌

沙阿一名同樣身為波音777機師的好友匿名向《大西洋》透露，雖然他不願相信報告的結論，但也很可能是沙阿將當時正進行最後一次飛行訓練的副機長哈米德（Fariq Hamid）騙離駕駛艙，「沙阿是考官，只要他說一聲『去機艙檢查一下』，哈米德就會出去。」

然而，專家及沙阿的友人都無法解釋其「自殺」動機，同事指出，沙阿混亂的感情生活和脆弱心理狀態很可能是原因之一，「沙阿的婚姻很失敗，他曾經和一些空姐睡過，但那又如何？我們都試過，但他的妻子知道這件事」，而沙阿的情緒狀況也可能是導致悲劇的原因之一。

聯合報資料照 （法新社）
聯合報資料照 （法新社）
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延伸閱讀：

馬航MH370失蹤近5年　大馬對重啟搜索持開放態度

英國Google專家：馬航MH370客機殘骸現於柬埔寨叢林深處

文章授權轉載自《香港01》

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