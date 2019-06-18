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梅克爾怎麼了？ 大庭廣眾下身體抽搐顫抖

2019-06-18 23:19聯合報 記者李京倫╱即時報導

德國總理梅克爾（右）18日在柏林以軍禮迎接到訪的烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（歐新...
德國總理梅克爾（右）18日在柏林以軍禮迎接到訪的烏克蘭總統澤倫斯基（左）。（歐新社）
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德國總理梅克爾18日中午在柏林迎接來訪的烏克蘭總統澤倫斯基時，出現疑似身體不適的症狀。她在大太陽下與澤倫斯基一同站著聆聽軍樂隊演奏兩國國歌，當時氣溫攝氏30度，突然，64歲梅克爾的身體明顯顫抖、晃動不止。

梅克爾與澤倫斯基會談結束後開聯合記者會，被問到身體是否無恙，梅克爾說她脫水，「我至少喝了三杯水，所以現在沒事」。

這時，喜劇演員出身的澤倫斯基開玩笑說，必要時他會出手相救，「她就站在我旁邊，絕對安全」。

梅克爾顫抖影片：

梅克爾烏克蘭國歌
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