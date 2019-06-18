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民怨滿載 德國柏林市政府宣布房租凍漲5年

2019-06-18 21:48聯合報 記者莊蕙嘉╱即時報導

德國都柏林市政府18日批准一項措施，未來5年凍漲房租，以遏止炒房歪風。

這項措施將於明年1月正式立法，適用於柏林市現有約140萬戶房屋，社會住宅房租將另行規範。

在柏林市，一戶附家具的公寓，房租平均約每月1100歐元（約台幣3萬8765元）。今年第一季， 柏林房租已上漲7%。

德國主要都市房租飆漲，民眾怨聲載道已久，圖為柏林民眾去年4月上街抗議，手持寫著「...
德國主要都市房租飆漲，民眾怨聲載道已久，圖為柏林民眾去年4月上街抗議，手持寫著「房子是給人住的，不是營利的」標語。（路透）
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