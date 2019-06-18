民怨滿載 德國柏林市政府宣布房租凍漲5年

2019-06-18 21:48 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



德國首都柏林市政府18日批准一項措施，未來5年凍漲房租，以遏止炒房歪風。

這項措施將於明年1月正式立法，適用於柏林市現有約140萬戶房屋，社會住宅房租將另行規範。

在柏林市，一戶附家具的公寓，房租平均約每月1100歐元（約台幣3萬8765元）。今年第一季， 柏林房租已上漲7%。