魁北克服飾限令 宗教自由引爭議

2019-06-18 18:37 台灣醒報 記者陳俊良╱台北報導



魁北克民團上街抗議第21號法案(photo by CTV Montreal)) 分享 facebook

行政中立與宗教自由起衝突？加拿大魁北克省16日以73比35通過「第21號法案」，禁止公職人員：教師、法官和警察等在上班時穿戴宗教象徵物，違抗者將面臨非特定的懲罰措施，此禁令引發民團和穆斯林反彈，批評者稱此將引發「恐懼政治」。

根據《半島新聞》報導，多年以來，魁北克政府嘗試限制公職人員在上班時公然穿戴宗教象徵物，藉以鞏固世俗社會。魁北克的移民部長喬林‧巴赫特表示：「對魁北克來說，決定將什麼形式的世俗主義應用在領地和機構是法律所允許的。」然而，這項法案實際上要怎麼執行，目前仍不清楚。

加拿大國會的穆斯林成員穆斯塔法‧法路克表示：「21號法案將創造一種次級公民身分，對魁北克社區造成不可挽回的傷害。」相關團體將發起法庭禁制令，來阻止該項法案。加拿大穆斯林協會譴責該法案，聲稱戴頭巾的穆斯林女性將「不當地被鎖定」，亦將升高對於穆斯林的恐懼。

加拿大總理賈斯汀‧杜魯道則是宗教自由的提倡者。根據《衛報》先前報導，杜魯道表示：「對我而言，在自由社會中根據宗教將對公民的歧視予以合法化，是不可想像的事情。」

2004年，法國在校園禁止面紗、十字架和其他宗教象徵物。2010年，法國限制穆斯林女性穿戴任何遮蔽面部和頭部的服飾；2018年，聯合國人權委員會指稱該項禁令侵犯人權。根據《今日印度》，不同國家對於宗教服飾有不同的限制和自由度。

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