親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

又一學者開砲 質疑民進黨初選是「設計過的遊戲規則」

NBA／回應奪冠質疑 林書豪：我作出了貢獻

習近平首訪北韓 經濟、核武是主軸

2019-06-18 17:37台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

習近平將於20日出訪北韓，這是他上任以來第1次。（Photo_by_新華社臉書粉...
習近平將於20日出訪北韓，這是他上任以來第1次。（Photo_by_新華社臉書粉絲團）
分享

中國要幫北韓擺脫美國制裁！中國國家主席習近平將於20日出訪北韓，這是他上任以來首次出訪北韓。外界分析，隨著月底G20峰會將至，川習兩人可能會碰面，除了貿易戰外，朝核問題也是談判重點，因此習近平希望透過出訪，對外宣示仍與北韓關係緊密，為自己增加談判籌碼。

經濟、核武問題

根據《新華網》報導，這是自2005年胡錦濤訪問金正日後，暌違14年有中共領導人訪問北韓，也是習近平上任以來首次訪問，中聯部部長宋濤受訪時表示，雙方希望在文化、民生、科技等方面有更多交流，還會對中朝關係、半島局勢進行交換意見。

宋濤提到，中、朝均堅持實現半島無核化方向，維護半島和平穩定，通過對話協商解決半島問題。中國也支持北韓實施新戰略路線，集中精力發展經濟、改善民生，堅定走符合本國國情的發展道路。

長期替北韓協調半島無核化的南韓，針對這次訪問也透過總統府青瓦台的發言人表示，很期待這次會面能重起朝鮮半島無核化的談判，讓區域局勢更加穩定。

增加與美談判籌碼

不過《英國廣播公司》分析，北韓跟美國自先前在越南河內會面失敗後，美國因不信任北韓「無核化」的進程，繼續維持經濟制裁，讓北韓非常不爽。北韓在制裁下仍頻頻對外放話要美國好看，甚至也多次進行飛彈試射的情況下，朝核問題再度躍上檯面，也讓習近平有機會再利用和北韓的友好關係，跟川普談判。

因此這次出訪，習近平跟北韓最高領導人金正恩可能會就突破制裁封鎖，朝核問題進行討論，雖然金正恩已經密訪中國多次，但在G20會議前習近平特別前往北韓訪問，頗有與川普較勁意味，並再次重申自己區域大國的地位。

【更多精采內容，詳見

北韓習近平
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

影／鬥牛出人命！60歲老義工遭牛角刺穿頸部身亡

2019-06-18 16:50

極品啤酒！比利時修道院推線上賣 以防遭高價轉賣牟利

2019-06-18 15:20

魁北克服飾限令 宗教自由引爭議

2019-06-18 18:37

石油利益槓土耳其 賽普勒斯嗆歐盟

2019-06-18 17:36

【重磅快評】習近平打北韓牌 遺忘金正恩的川普買帳嗎？

2019-06-18 15:54

掐油運、擁核武… 伊朗握兩大反擊籌碼

2019-06-18 14:39

美公布油輪遭襲新照片控伊朗 增兵千人赴中東

2019-06-18 14:36

尷尬！伊朗濃縮鈾增產 美轟勒索籲遵守川普砲轟的「史上最糟」協議

2019-06-18 13:49

埃及民選總統過世 軍政府醜聞曝光

2019-06-18 13:13

影／美釋新影像控伊朗攻擊油輪 再增兵1000赴中東

2019-06-18 12:35

瓜國總統留至8月 勝敗看打貪成效

2019-06-18 12:25

增兵千人公布新照片 美咬定伊朗攻擊油輪

2019-06-18 11:17

法總統下周訪日 擬共同發表兩國海洋安保合作新進度表

2019-06-18 11:11

美伊攻防各出絕招！ 伊朗握荷姆茲海峽、核協議兩大籌碼

2019-06-18 10:38

民主失靈？世界最大民主國家 逾4成國會議員是刑事犯

2019-06-18 10:00

美伊情勢升溫 美宣布：加派1000美軍和更多軍事資源到中東

2019-06-18 07:44

白宮：勿對伊朗核子訛詐讓步

2019-06-18 05:07

伊朗襲油輪？ 日歐要美拿出證據

2019-06-18 00:17

全速生產！伊朗鈾庫存 再10天破表

2019-06-18 00:17

不想開戰 美狂叩盟國施壓伊朗

2019-06-18 00:17

退群惡果顯現！美密集致電盟邦黑伊朗 歐盟友這樣呼籲

2019-06-17 23:50

習近平選在日本G20峰會前一周訪北韓 究竟要幹什麼？

2019-06-17 23:25

伊朗呼籲美軍撤離 願承擔波斯灣安全

2019-06-17 21:57

克里姆林宮：普亭川普可能於G20峰會短暫會面

2019-06-17 21:32

大陸和北韓邊界發生可疑爆炸 引發地震

2019-06-17 21:30

英美語強勢 百位名人連署籲馬克宏守護法語

2019-06-17 21:27

利比亞首相要普選 卻不跟反對派談判

2019-06-17 19:30

日本政府存疑 要求美方出示伊朗參與襲擊油輪的證據

2019-06-17 18:51

襲警奪槍案衝擊 日本派出所樣貌恐面臨轉變

2019-06-17 18:18

角逐英國首相 強生獲前對手支持聲勢更盛

2019-06-17 17:48

美伊緊張再升溫！伊朗：濃縮鈾存量10天內超出核協議上限

2019-06-17 17:33

將棄台？索羅門群島設評估與台關係小組前 先派人訪陸

2019-06-17 16:29

研究：核武數量下降 開戰風險驟升

2019-06-17 16:17

UTC雷神合併 在美僅次波音的航太巨擘

2019-06-09 11:46

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

大陸和北韓邊界發生可疑爆炸 引發地震

2019-06-17 21:30

機長搞烏龍 乘客被迫2000公尺高空跳傘

2019-06-18 10:52

民主失靈？世界最大民主國家 逾4成國會議員是刑事犯

2019-06-18 10:00

影／恐怖亂流釀10傷！空姐被拋飛 熱水灑滿乘客臉

2019-06-18 14:01

影／暴龍冠軍遊行傳槍響 2重傷2被捕

2019-06-18 05:21

文憑猶如「廢紙」 港女狀告英國大學獲200萬和解費

2019-06-18 12:56

退群惡果顯現！美密集致電盟邦黑伊朗 歐盟友這樣呼籲

2019-06-17 23:50

眼光獨到？超級有錢人投資森林 花10年等回報

2019-06-18 14:58

印度魔術師表演水中脫逃術失手 恐已送命

2019-06-17 19:19

美股兩大地雷 風險急升

2019-06-18 01:50

WSJ：川普政府為對台軍售 可能讓川習會開不成鬧分裂

2019-06-18 06:48

競標28萬買到別墅？男子「交屋」看到真相好崩潰

2019-06-18 13:56

逼華為放手一搏 美將承受後座力

2019-06-18 00:29

習近平選在日本G20峰會前一周訪北韓 究竟要幹什麼？

2019-06-17 23:25

巴黎航空展首日 波音1張新訂單也沒拿到！

2019-06-18 08:16

川普連任危機 民調輸5人

2019-06-18 00:17

Fed寵壞了美股 降息恐難拯救

2019-06-18 06:35

3千億陸貨加稅公聽會召開前 數百美企懇求從清單除名

2019-06-17 23:03

矽谷工程師賺多少？ 這個網站告訴你…

2019-06-17 23:38

美晶片大廠 促放寬華為禁令

2019-06-17 23:58

中獎5千萬卻揮霍無度 39歲男子因竊盜被捕

2019-06-18 14:29

川普自嘆「史上待遇最差總統」比被暗殺的林肯還不如！

2019-06-18 11:57

日本逾6成未婚男女不找對象 年輕男性最消極

2019-06-18 11:13

大改歐記健保 川普目標幾已達成

2019-06-17 22:42

任正非：華為未來2年蒸發300億美元

2019-06-18 00:24

川普出招擋移民 美宣布不再資助中美洲3國

2019-06-18 11:04

美伊情勢升溫 美宣布：加派1000美軍和更多軍事資源到中東

2019-06-18 07:44

巴黎航空展 空巴大單入袋

2019-06-18 01:52

不想開戰 美狂叩盟國施壓伊朗

2019-06-18 00:17

美伊攻防各出絕招！ 伊朗握荷姆茲海峽、核協議兩大籌碼

2019-06-18 10:38

伊朗襲油輪？ 日歐要美拿出證據

2019-06-18 00:17

【重磅快評】習近平打北韓牌 遺忘金正恩的川普買帳嗎？

2019-06-18 15:54

過度旅遊惹民怨 各國找解方

2019-06-18 01:50

Fed動向引關注 科技股推升美股大盤

2019-06-18 06:17

影／美釋新影像控伊朗攻擊油輪 再增兵1000赴中東

2019-06-18 12:35

若與美打貿易戰 墨西哥自認會贏但代價龐大

2019-06-18 09:43

輝瑞106.4億美元收購艾瑞製藥 艾瑞股價早盤飆漲58％

2019-06-17 23:03

法傳媒大亨豪擲逾千億收購 蘇富比重歸私人所有

2019-06-18 12:17

電視劇效應 車諾比湧人潮

2019-06-18 01:51

白宮：勿對伊朗核子訛詐讓步

2019-06-18 05:07
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top