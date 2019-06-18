習近平首訪北韓 經濟、核武是主軸

2019-06-18 17:37 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



習近平將於20日出訪北韓，這是他上任以來第1次。（Photo_by_新華社臉書粉絲團） 分享 facebook

中國要幫北韓擺脫美國制裁！中國國家主席習近平將於20日出訪北韓，這是他上任以來首次出訪北韓。外界分析，隨著月底G20峰會將至，川習兩人可能會碰面，除了貿易戰外，朝核問題也是談判重點，因此習近平希望透過出訪，對外宣示仍與北韓關係緊密，為自己增加談判籌碼。

經濟、核武問題

根據《新華網》報導，這是自2005年胡錦濤訪問金正日後，暌違14年有中共領導人訪問北韓，也是習近平上任以來首次訪問，中聯部部長宋濤受訪時表示，雙方希望在文化、民生、科技等方面有更多交流，還會對中朝關係、半島局勢進行交換意見。

宋濤提到，中、朝均堅持實現半島無核化方向，維護半島和平穩定，通過對話協商解決半島問題。中國也支持北韓實施新戰略路線，集中精力發展經濟、改善民生，堅定走符合本國國情的發展道路。

長期替北韓協調半島無核化的南韓，針對這次訪問也透過總統府青瓦台的發言人表示，很期待這次會面能重起朝鮮半島無核化的談判，讓區域局勢更加穩定。

增加與美談判籌碼

不過《英國廣播公司》分析，北韓跟美國自先前在越南河內會面失敗後，美國因不信任北韓「無核化」的進程，繼續維持經濟制裁，讓北韓非常不爽。北韓在制裁下仍頻頻對外放話要美國好看，甚至也多次進行飛彈試射的情況下，朝核問題再度躍上檯面，也讓習近平有機會再利用和北韓的友好關係，跟川普談判。

因此這次出訪，習近平跟北韓最高領導人金正恩可能會就突破制裁封鎖，朝核問題進行討論，雖然金正恩已經密訪中國多次，但在G20會議前習近平特別前往北韓訪問，頗有與川普較勁意味，並再次重申自己區域大國的地位。

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