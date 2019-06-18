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石油利益槓土耳其 賽普勒斯嗆歐盟

2019-06-18 17:36台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

賽普勒斯近日跟土耳其的衝突，卻影響到東歐國家加入歐盟的命運。（Photo by ...
賽普勒斯近日跟土耳其的衝突，卻影響到東歐國家加入歐盟的命運。（Photo by Bob Nearbone on flickr）
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「如果不幫忙抵制土耳其，就否決新國家加入歐盟！」歐盟18日展開北馬其頓、阿爾巴尼亞的入盟談判，但賽普勒斯揚言，如果歐盟不阻止土耳其在賽國專屬經濟海域開採石油，他就要抵制歐盟之後所有決策，包括新國入盟。由於歐盟是共識決，因此也讓這兩個國家加入歐盟的前途難卜。

根據《路透社》報導，在經過法國跟荷蘭多年來因兩國國內需要更多政府體制改革而抵制後，北馬其頓、阿爾巴尼亞終於在今年展開入歐的談判程序；此外，北馬其頓好不容易跟希臘達成更改國名的協議，讓希臘不再阻擋他們進入歐盟。

不過由於近日土耳其在東地中海開採石油的行為，侵犯賽普勒斯專屬經濟海域，賽國跟希臘都希望歐盟可以對土耳其制裁。賽國甚至揚言，如果歐盟不能制裁土耳其，那日後除了北馬、阿國之外，也會否決其他要加入歐盟的巴爾幹國家的申請。

由於歐盟是共識決，因此只要有國家對新會員國加入的決議否認就無法通過，不過歐盟跟土耳其關係也十分複雜。雖然土耳其在開採石油、人權方面廣受歐盟批評，但土耳其也幫歐盟收容敘利亞內戰的難民，而且他同是北約會員國之一，在歐盟跟俄國之間扮演重要的平衡角色，讓歐盟陷入兩難。

根據《美國之聲》報導，土耳其總統艾爾段近日也發布聲明，他們會繼續在當地進行石油開採的行動，且宣稱他們是在跟賽普勒斯同島的「土耳其賽普勒斯」共同開採，所以沒有違法問題。但土賽國並沒有受到國際承認，因此在區域國家因歷史、經濟等因素衝突下，卻讓想加入歐盟的其他國家命運更加坎坷。

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