影／鬥牛出人命！60歲老義工遭牛角刺穿頸部身亡

2019-06-18 16:50 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



西班牙西北部薩莫拉省貝納文特市，一場鬥牛活動發生致命意外，一名60歲義工被剛出閘的公牛回頭衝撞，頸部遭牛角刺穿、傷重不治，嚇壞了現場兩千名觀眾。

《每日郵報》報導，意外發生在當地年度嘉年華會「Fiestas del Toro」的開幕賽上。西班牙網站「Toros en el Mundo」16日公布，當地鬥牛場一名義工不幸被公牛撞死，並釋出一段15秒影片顯示，一頭公牛出閘後立即回頭，衝向仍站在閘口的工作人員。

「Toros en el Mundo」聲明指出，這位60歲男子是該鬥牛場一名資深義工，專門負責開閘門放牛，並遞短鈎槍給鬥牛士，經驗豐富且在當地鬥牛粉絲間小有名氣。救護人員抵達現場時，老義工已失去意識，送醫搶後宣告不治。

另外一個角度影片顯示，老義工還來不及把門關上，暴怒的公牛就已經朝他衝過去，用牛角狠狠頂起老義工，引起現場一陣驚呼，其他工作人員見狀趕緊跑上前，鬥牛士則跳下場吸引公牛的注意力，讓工作人員能趕緊把老義工移到閘內。