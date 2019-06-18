【重磅快評】習近平打北韓牌 遺忘金正恩的川普買帳嗎？

2019-06-18 15:54 聯合報 主筆室



「每逢佳節倍思親」出自王維「九月九日憶山東兄弟」一詩，傳誦千餘年，但對中國大陸來說，卻是每逢美中關係出現動盪，便會不自主地想到北韓，只是北韓似乎不是中國的親密愛人，而是美中兩大國相互博弈的一枚小砝碼。

上台之後從來沒有訪問過北韓的習近平，在G20川習會談即將召開之際，突然即將於本月二十日動身訪問北韓，由於自從2012年金正恩上台，他曾經連續四次訪問中國大陸，但是習近平卻遲遲未能回訪，因此從表面上來看，習近平想利用這次的回訪北韓，來對外宣示中朝關係已經真正走向正常化，但實際上，習近平正想利用這次的訪朝，對美國展現中國大陸才是真正對北韓有影響力的國家，把無核化議題，當成是川習會上討價還價的籌碼。

從過去以來，中共新領導人一上台，有兄弟之邦的北韓，必定是要訪問的國家，但習近平上台之後，卻遲遲未能訪問北韓，主要原因便是顧慮到中美關係，例如去年北韓舉行建國七十週年大典，中共卻只派栗戰書以特使身份訪問北韓，最主要原因便是美朝雖然展開對話，但是卻尚未建立互信，中國大陸不希望朝鮮問題影響到中美關係的大局。

如今中美貿易大戰早已開打，在川普頻頻威脅將擴大報復行動下，屈居下風的中國大陸，自然要打起北韓牌，向美國爭取更多的談判空間，只是在今年初川金河內會談破局之後，北韓早已不再是美國外交政策上的當務之急，只要北韓不進行核試爆、不試射導彈，維持經濟制裁的現狀，似乎是最符合當前美國的利益，換句話說，利用中國大陸來施壓北韓，對川普來說，早就是邊際效益遞減的做法，美國的主要敵人，早已從北韓轉換成為中國大陸。

北韓雖然是這場美中政治角力上的配角，但是它卻還蠻能配合主角來演戲，就在習近平剛宣布要訪問北韓，在中朝邊境便出現疑似大爆炸所引發的地震，這讓外界懷疑是否為北韓在進行地底的核試爆，中朝兩國的一搭一唱，也讓G20川習會談蒙上一層陰影。