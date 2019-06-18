極品啤酒！比利時修道院推線上賣 以防遭高價轉賣牟利

2019-06-18 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



英國廣播公司（BBC）報導，比利時一間有宗教認證且生產啤酒的修道院，為了防止投機客轉賣圖利，已開始自己架設網站賣啤酒。

比利時法蘭德斯的聖西斯篤修道院（St Sixtus abbey）酒廠西弗萊特倫（Westvleteren）是全球14家特拉普斯特釀酒廠（Trappist，或稱修道院酒廠）之一。消費者每次限購兩箱，每瓶平均價格1.8歐元（約台幣64元），需透過電話預訂，再自己到修道院取貨，啤酒不得轉售。

不過，去年修道院發現荷蘭一家超市竟以五倍價格轉售，超市庫存共有7200瓶，每瓶售價約為9歐元（約台幣318元），令修士們感到相當沮喪。但修道院向路透表示，五倍價還算有良心，在杜拜，一瓶可以賣到300美元（約台幣9500元）。

其中一名修士戈德福里德（Godfried）表示，「我們很驚訝，在某個程度給我敲了警鐘，這問題非常嚴重，一家公司能買下這麼多，實在讓我們感到不安」。

修道院啤酒被專家形容是全世界最好的啤酒，比利時修道院早在西元五世紀就開始釀造啤酒，所得用於修道院的開支及推動公益。比利時布魯塞爾和其他地方的價格可能要更高，反映市場對這種啤酒的需求十分旺盛。

為了避免遭到轉賣，聖西斯篤修道院現在改變賣酒的方式，要透過修道院的網站販售，消費者必須上網登記，並提供個資，像是住家地址和汽車的車牌號碼等。前一次購買時間較早的顧客優先。

聖西斯篤修道院修道院院長亥克修士（Manu van Hecke）表示，希望新銷售系統能滿足許多西弗萊特倫（Westvleteren）啤酒的愛好者。他說，「我們一直在考慮一個良好且方便顧客的方案，修道院的啤酒銷售將完全針對個人買家。」

去年，位在英國萊斯特郡（Leicestershire）的聖伯納德山修道院，為全英第一家釀造出官方認可的特拉普斯特啤酒，成為國際特拉普斯特協會（International Trappist Association）的第14個成員。