尷尬！伊朗濃縮鈾增產 美轟勒索籲遵守川普砲轟的「史上最糟」協議

2019-06-18 13:49 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合17日電



國務院17日呼籲伊朗遵守2015年與西方國家達成的核子協議，但川普政府的立場尷尬，因為去年5月川普總統親口宣布美國退出這項核子協議，還抨擊這是史上最糟糕的協議。

對此歐洲國家感到焦慮，法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)表示，希望伊朗現階段「保持耐心，做事負責任」。

美聯社與法新社報導，2018年5月川普宣布，美國將退出由歐巴馬政府連同三個歐洲國家、俄羅斯及中國與伊朗共同商定的核協議，並恢復對伊朗的經濟制裁，導致美伊關係迅速惡化，伊朗更警告不久將恢復提煉濃縮鈾；伊朗核協議的正式名稱是「聯合全面行動計畫」(JCPOA)。

國務院發言人歐塔加斯(Morgan Ortagus)於17日表示，「我們持續呼籲伊朗政權不要擁有核武，要遵守與國際社會達成的承諾」，並認為伊朗宣布將恢復提煉濃縮鈾，根本就是「勒索」，與「挑戰國際常態」。

她也說：「這項聲明沒有讓任何人意外，也是為何總統常常說JCPOA需要換成更好的協議。」

根據2015年的伊朗核協議，伊朗最多可以保有660磅的低濃縮度鈾。伊朗原子能組織發言人卡馬萬迪(Behrouz Kamalvandi)17日宣布，低濃縮鈾庫存將在27日超過這個標準。

2015年伊朗核協議的支持陣營抨擊川普政府，認為就是因為去年對伊朗施壓才導致德黑蘭方面言詞挑釁，這種反應完全可以預期。

華府研究機構「軍備管制協會」(Arms Control Association)發表聲明說：「伊朗對川普既魯莽又不負責任的行為感到挫折，這點可以理解，但我們仍敦促伊朗遵守該協定。遵循協定規定的上限，且完全配合國際原子能總署(IAEA)更嚴格的監控及認證，依然符合伊朗利益。」

對於伊朗宣布將重新提煉濃縮鈾，英法德三國都感到不安。

德國外長馬斯(Heiko Maas)駁斥伊朗說法，並要求德黑蘭政府履行承諾；英國政府發言人也呼應德國說法，表示英法德三國「一再重申，不能對遵守核協議打折扣」。