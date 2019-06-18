埃及民選總統過世 軍政府醜聞曝光

2019-06-18 13:13 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



埃及前總統遭不人道對待而亡！埃及前總統穆西17日出席受審時休克身亡，得年67歲。穆斯林兄弟會的穆西曾為埃及首位民選總統，但後來遭人民推翻後被軍政府監禁，他本身有腎病、糖尿病病史，但軍政府卻不讓醫生幫他治療。穆西的死也引發外界批評，埃及塞西軍政府以維穩之名罔顧穆西的人權。

根據《半島電視台》報導，根據埃及國營電視台消息指出，穆西在17日出席有關他被判間諜罪的審判時突發休克身亡，經由埃及檢方調查，穆西身上並沒有明顯外傷。但穆西的兒子受訪時說，他不知道父親的屍首現在在哪，埃及政府也不讓他們將穆西埋在家族墓園善終。

入獄受盡折磨

穆西長久以來就有腎病、糖尿病病史，但埃及政府卻置若罔聞，還不允許家屬、律師探望他。國際組織「人權觀察」表示，穆西的死讓他們非常遺憾，但他們早就預料到，在埃及政府不人道折磨和不給予適當醫療照護的情況下，穆西遲早會有一天會死在監獄中。

穆西在2011年茉莉花革命後，代表「穆斯林兄弟會」競選埃及總統，並以52%的得票率成為埃及首位民選總統。但在2013年該國省長人事任命案時引發民眾上街抗議，最後他遭到時任國防部長的現任總統塞西罷黜，持續監禁至今。

根據《德國之聲》報導，塞西上台後以國家安全穩定為由，大規模鎮壓異己，許多兄弟會的成員被警察逮捕後都受到電擊、強姦、吊在門框上等各種酷刑折磨手段，導致80名被捕者已在拘留期間死亡，國際特赦組織報告也指出，光2014年就有1247人被判處死刑。也讓外界批評塞西只是以維穩為由鞏固政權。