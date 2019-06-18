瓜國總統留至8月 勝敗看打貪成效

2019-06-18 12:25 台灣醒報 記者宋秉謙╱台北報導



瓜地馬拉總統大選出口民調出爐，前第一夫人托蕾絲稍佔優勢，但預計無人能過半，恐得等8月決選見真章！瓜地馬拉中選會18日公佈部分出口民調，評價兩極化的已故總統科隆前妻、代表中左派出戰的托蕾絲獲得約24%支持率，暫居首位，而代表保守派的賈馬太則以15%緊追在後，預計雙方會殺到決選，勝負在於誰的反貪政見較能打動民心。

根據《雅虎新聞網》報導，瓜地馬拉大選於16日投票完畢，但開票效率低落，依照出口民調指出，前第一夫人托蕾絲獲得24%的支持率居首，緊追在後的是右派的賈馬太（15%）。依該國憲法，初選若無人過半，將由前二名在8月11日進行決選。

前第一夫人槓強人？

目前領先的托蕾絲代表著中左派、團結希望黨（Unity of Hope）出戰，她是已故前前總統、科隆的前妻，當時前夫領導政府時，托蕾絲的評價褒貶不一，因為她作風高調，在各項議題發言直接、而淪為評論的風口浪尖。托蕾絲最為人廣知的爭議立場是反對同性婚姻與墮胎，而本次她大打醫療與教育改革牌，盼帶來令人耳目一新的形象。

據《英國廣播公司》報導，托蕾絲最可能的決選對手則是右派保守派、前進黨（Vamos Party）的賈馬太，賈馬太本次競選採取強勢立場，面對該國腐敗時局，他盼塑造出強人風格，賈馬太高喊恢復死刑，以震懾、乃至消滅暴力幫派。

政見打腐敗才能贏

由於本次初選該國有19位候選人（原本有24人，包含一開始最被看好的前檢察官阿達納，但最終都因醜聞遭禁止參選），民調呈現票數平均分配，沒人強勢囊括大部分票數，意指決選勝負仍難料，想獲勝的候選人得針對改善該國人民最在意的腐敗議題。

學者波爾指出，瓜地馬拉長達數十年都有著腐敗「傳統」，讓人民無法獲得本該有的公共服務，再加上內政安全不夠強勢，暴力行為與幫派勢力增長，人民在別無選擇的情況下走上移民之路，瓜國難民遷移才會成鄰國墨西哥最頭疼的議題。波爾認為，要解決移民問題就得先從腐敗與暴力著手，能夠對症下藥的候選人最有贏面。

瓜地馬拉總統初選很可能選不出結果，前第一夫人托蕾絲稍佔優勢，但仍得戰到8月11日的決選。(photo on Wikimedia) 分享 facebook

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