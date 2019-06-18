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法總統下周訪日 擬共同發表兩國海洋安保合作新進度表

2019-06-18 11:11聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

日本政府正式發表法國總統馬克宏將在26日訪問日本。馬克宏訪日期間，將與日本首相安倍晉三舉行領袖峰會，雙方很可能發表日法海洋安保合作新進度表。

日本外務省新聞稿指出，馬克宏將偕同夫人於26日抵達日本正式訪問。期間將會見日皇德仁，並參加宮中午宴，如果皇后雅子健康狀況無礙，也會同席；馬克宏將與日首安倍會談，並接受安倍夫婦的晚宴款待。之後，馬克宏將轉往大阪出席28、29日在大阪舉行的廿國集團（G20）峰會。

日媒共同社報導，考慮中國大陸在印度太平洋地區影響力日漸增強，日本和法國政府將在海洋安全和支援發展中國家領域強化合作，雙方已基本決定擬定今後5年具體合作目標的新進度表，預定將配合馬克宏訪日，對外發表。

日法兩國在2013年曾制定2013至2018年的合作進度表，由於設定的期限已過，進行了更新。

共同社分析，法國在太平洋擁有新喀里多尼亞（New Caledonia）等領土，對透過海洋活動和一帶一路經濟帶構想擴大勢力的中國大陸持有警戒心；日本將法國視為實現自由開放的印度太平洋的重要夥伴，希望透過制定進度表深化兩國關係。

據相關人士指出，進度表中列出2019年至2023年兩國將推進的項目，除防衛合作和支援發展中國家基礎建設外，預計還將提出共同應對海洋塑料垃圾等全球性課題，並考慮納入在網路及太空等「新戰場」加強合作。

兩國政府正進行磋商，計畫今夏在法國舉行討論上述課題的全面海洋對話首次會議，加速推進實現進度表的合作目標。

法國總統馬克宏訪日期間，將與日本首相安倍晉三舉行領袖峰會。 歐新社
法國總統馬克宏訪日期間，將與日本首相安倍晉三舉行領袖峰會。 歐新社
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馬克宏法國印度
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