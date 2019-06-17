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習近平選在日本G20峰會前一周訪北韓 究竟要幹什麼？

2019-06-17 23:25聯合報 記者陳韋廷╱即時報導

中國大陸國家主席習近平20日將對北韓進行為期兩天的國是訪問，法新社報導分析，在北京與華府因貿易戰而劍拔弩張之際，習近平選在日本大阪G20峰會舉行前一周出訪平壤，此一時機點可能引起白宮方面關注。

習近平此行將是繼中國前國家主席胡錦濤2005年訪問平壤以來，時隔14年再有中國最高領導人出訪北韓，也是習近平二○12主政以來首次出訪北韓，習在2008年曾以中國國家副主席身分造訪平壤。

過去一年，中國大陸與北韓一直致力改善兩國關係，此前雙方曾因中方支持聯合國對北韓進行制裁而交惡，但在過去一年，北韓領導人金正恩四度訪陸會晤習近平，而習近平直到現在才進行回訪。

報導指出，隨著中美兩國在貿易問題上陷入嚴重分歧，中方迫切希望藉由此行提醒美方，在川普視為重大外交成就的北韓無核化談判上，北京對平壤有著影響力。

專門研究亞太地區安全與中國外交政策的雪梨大學教授袁勁東說，「這發出的訊號將是中國仍是個重要的利益相關者，你無法忽視中國，且中國可發揮非常重要的作用」，並稱習近平可能利用此行當作美中貿易戰的談判籌碼。

一位平壤知情人士向法新社透露，北京渴望在習近平與川普於G20峰會上會晤前安排這趟訪問，相關作業在五月就完成了。

大陸央視17日在報導中說，「中國與北韓是友好鄰邦」，並稱習近平與金正恩在過去的會晤中已達成「一系列重要共識」，雙邊關係已開啟新篇章。

相比之下，金正恩過去一年多次訪問中國，但平壤並未忽視此一不對等交流。北韓外交消息人士透露，在金正恩多次造訪習近平後，平壤愈來愈強烈地認為習近平應要給金正恩面子進行回訪。

南韓延世大學美中關係暨朝鮮半島問題專家魯樂漢近來表示，「從北韓角度來看，現在是習主席訪問的時候了」，並稱「他們都有紀錄且是四次對上零次。到目前為止，習近平非常重視中國與北韓的關係，並將其視為美中關係的一個函數，並在某種程度上考慮到這一點。」

圖為去年6月金正恩第三次訪中會晤習近平畫面。美聯社
圖為去年6月金正恩第三次訪中會晤習近平畫面。美聯社
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圖為習近平2008年時任中國國家副主席時，訪問平壤與當時北韓最高領導人金正日握手...
圖為習近平2008年時任中國國家副主席時，訪問平壤與當時北韓最高領導人金正日握手寒暄畫面。新華社
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習近平北韓平壤
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