親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

王品忍痛停損 旗下品牌乍牛7月1日熄燈

大陸和北韓邊界發生可疑爆炸 引發地震

2019-06-17 21:30聯合報 記者羅方妤╱即時報導

從大陸遼寧省丹東可清楚眺望鴨綠江對岸的北韓新義州。法新社
從大陸遼寧省丹東可清楚眺望鴨綠江對岸的北韓新義州。法新社
分享

法新社報導，中國大陸地震局表示，大陸和北韓交界地區17日晚間發生「可疑爆炸」，造成小規模地震。

該起事件發生不到一小時前，大陸國家主席習近平才宣布將於本月20日訪問北韓。

大陸地震台網資料顯示，17日晚間7點38分，吉林省東北部琿春市發生規模1.3地震，震源深度0公里。

地震北韓習近平
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

襲警奪槍案衝擊 日本派出所樣貌恐面臨轉變

2019-06-17 18:18

美伊緊張再升溫！伊朗：濃縮鈾存量10天內超出核協議上限

2019-06-17 17:33

將棄台？索羅門群島設評估與台關係小組前 先派人訪陸

2019-06-17 16:29

克里姆林宮：普亭川普可能於G20峰會短暫會面

2019-06-17 21:32

英美語強勢 百位名人連署籲馬克宏守護法語

2019-06-17 21:27

利比亞首相要普選 卻不跟反對派談判

2019-06-17 19:30

日本政府存疑 要求美方出示伊朗參與襲擊油輪的證據

2019-06-17 18:51

角逐英國首相 強生獲前對手支持聲勢更盛

2019-06-17 17:48

研究：核武數量下降 開戰風險驟升

2019-06-17 16:17

川普6月底訪韓 聚焦半島非核化加強美韓同盟

2019-06-17 15:56

巴黎航空展將開幕 專家憂歐洲空軍恐被美中超越

2019-06-17 15:55

台作家李琴峰入圍日本芥川獎 反映同志議題受重視

2019-06-17 15:43

指伊朗攻擊油輪多國不買帳 川普信譽不佳是問題

2019-06-17 15:34

川普沒炒穆勒：汲取尼克森教訓

2019-06-17 14:56

印尼東部6.2地震 目前未傳災損

2019-06-17 14:41

戈蘭高地殖民區 以色列命名「川普高地」

2019-06-17 14:37

「有更多證據」 龐培歐堅稱伊朗襲油輪

2019-06-17 14:37

披露美駭俄電網 川普批紐時「叛國」

2019-06-17 14:27

影／戴頭盔祈福 巴黎聖母院災後首場彌撒激勵人心

2019-06-17 13:39

南美大停電！阿根廷電網崩潰，4,800萬人斷電

2019-06-17 13:03

政黨聯手 巴塞隆納「反獨」市長連任

2019-06-17 12:50

美國費城畢業派對變大規模槍擊案 至少1死7傷

2019-06-17 12:46

王丹等中國民運人士 要求聯合國調查天安門事件

2019-06-17 12:17

南美3國大停電4800萬人受影響 供電恢復逾7成

2019-06-17 10:44

G20部長會議 通過設置削減海洋塑膠垃圾國際框架

2019-06-17 09:24

BBC揭露安樂死醫病心聲 病患「自覺像是被拴住的狗」

2019-06-17 09:06

日本大阪襲警奪槍案嫌犯落網 子彈少一發

2019-06-17 08:49

旅日作家李琴峰 最新作入圍日本芥川賞

2019-06-17 08:10

遇襲油輪案 美沙同聲指控伊朗

2019-06-17 00:54

英國、沙烏地跟著美國黑伊朗 伊朗斥「盲目追隨美國」

2019-06-16 22:48

阿根廷和烏拉圭全國大停電 巴西等國遭波及

2019-06-16 20:55

美國伊朗是否開戰 取決於雙方是否鷹派當家

2019-06-16 20:53

挪用公款叫外燴 以色列總理妻子遭罰錢免蹲苦牢

2019-06-16 20:34

瓜地馬拉總統大選登場 前第一夫人托瑞斯獲看好

2019-06-16 20:31

氣候暖化災難頻傳 教宗籲能源轉型

2019-06-16 19:37

聯合國要歐盟加碼減碳 德立場一致

2019-06-16 18:37

艾爾段：購俄S-400飛彈7月上半月開始交付

2019-06-16 18:01

日本大阪驚傳襲警奪槍 警身中數刀重傷

2019-06-16 17:38

UTC雷神合併 在美僅次波音的航太巨擘

2019-06-09 11:46
看更多

熱門文章

華為自己不想遊說美政府 高通、英特爾悄悄做

2019-06-17 10:23

美企向川普請願：除了中國貨 有時根本沒有美國貨可以買！

2019-06-17 08:42

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-17 06:48

特斯拉時速100公里自駕高速公路 駕駛48公里全程閉眼沉睡

2019-06-17 16:10

分析：油輪遭襲川普歸咎伊朗 但誰還要聽他的？

2019-06-17 15:35

BBC揭露安樂死醫病心聲 病患「自覺像是被拴住的狗」

2019-06-17 09:06

蘋果執行長庫克史丹福畢典演講：科技業須為自己的爛攤子負責

2019-06-17 10:37

70歲遊民創業「它」幫大忙…其實這東西你家也有

2019-06-17 11:00

貿易戰擴大！印度對美29商品加稅

2019-06-17 00:54

梅根、哈利王子「兒子正臉照」首曝光！ 無辜大眼超級萌

2019-06-17 08:30

美國費城畢業派對變大規模槍擊案 至少1死7傷

2019-06-17 12:46

亞裔科技人PO「生子毀事業」掀推特風暴

2019-06-17 16:38

日本大阪襲警奪槍案嫌犯落網 子彈少一發

2019-06-17 08:49

結婚前夕閨密跟男友搞上床 她爆打小三得吃10個月牢飯

2019-06-17 15:29

印度熱爆了 重創經濟

2019-06-17 00:22

美商務部長：G20川習會難達協議

2019-06-17 15:24

英國、沙烏地跟著美國黑伊朗 伊朗斥「盲目追隨美國」

2019-06-16 22:48

將棄台？索羅門群島設評估與台關係小組前 先派人訪陸

2019-06-17 16:29

聖母峰救援直升機女駕駛冒險救人 當過空姐、選美佳麗

2019-06-17 12:25

美伊緊張再升溫！伊朗：濃縮鈾存量10天內超出核協議上限

2019-06-17 17:33

宸鴻退出投資 富邦會是下一個？JDI股價再崩11%

2019-06-17 10:55

2020美國總統大選 民調：川普落後5位民主黨人士

2019-06-17 03:19

印度魔術師表演水中脫逃術失手 恐已送命

2019-06-17 19:19

川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤

2019-06-17 00:54

大賣空作者 開節目打抱不平

2019-06-17 00:24

川普推文恐嚇 連任不成…美股將大崩盤

2019-06-17 00:21

襲警奪槍案衝擊 日本派出所樣貌恐面臨轉變

2019-06-17 18:18

貝瑞特 前英特爾董娘掌空軍

2019-06-17 00:24

各國央行會議 迎向貨幣寬鬆期

2019-06-17 00:42

美企請願：除了中國貨 根本無美國貨可買

2019-06-17 14:14

「人們不會要我卸任」 川普暗示不止兩任期

2019-06-17 16:47

選情不利數據外洩 川普炒多位民調專家魷魚

2019-06-17 16:47

王丹等中國民運人士 要求聯合國調查天安門事件

2019-06-17 12:17

支付寶買機票遭疑「盜刷」 華女險被拒登機

2019-06-17 12:55

737MAX危機加上貿易戰 巴黎航空展烏雲罩頂

2019-06-17 11:39

海關忙到手軟！ 搭郵輪訪日旅客數5年激增13倍

2019-06-17 18:37

前Fed副主席預測 川普連任鮑爾走人

2019-06-17 08:20

研究：核武數量下降 開戰風險驟升

2019-06-17 16:17

日本政府存疑 要求美方出示伊朗參與襲擊油輪的證據

2019-06-17 18:51

美警在Costco槍擊精神病患 洛杉磯警方展開調查

2019-06-17 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top