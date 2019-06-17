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利比亞首相要普選 卻不跟反對派談判

2019-06-17 19:30台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

利比亞要停戰舉行大選？外媒報導，聯合國支持的利比亞政府首相薩拉傑16日宣布，希望能透過進行全國普選以終止內戰，不過他在聲明中卻提到，不打算跟主要反對派「利比亞國民軍」領導人哈夫塔談判，讓外界擔心利比亞短期內還會陷入內戰動盪中。

根據《半島電視台》報導，薩拉傑在談話中表示，任何希望利比亞發展民主，並以民主方式解決內戰的人都可以參加選舉，但他們不歡迎「獨裁暴君」參加，他也希望聯合國能協辦年底的選舉，並邀請其他國際組織協助利比亞發展民主。

薩拉傑還批評哈夫塔，在的黎波底南部的戰爭讓許多平民死亡並流離失所，他認為，哈夫塔這樣的行為並不適合作為好的「政治夥伴」。雖然哈夫塔先前宣稱，他可以為利比亞帶領和平與穩定，但薩拉傑陣營認為，哈夫塔上台後只會重演前強人格達費的專制獨裁。

利比亞自2011年前領導人格達費遭狙擊後就陷入內戰、軍閥割據的情況。目前境內最大的兩股勢力就是聯合國等西方國家支持的薩拉傑政府，還有中國、俄國支持的國民軍哈夫塔，雙方過去曾在阿拉伯聯合大公國、法國等地進行談判，但最終都不歡而散。

不過《歐洲新聞網》提到，現在國民軍掌握利比亞大部分的資源，尤其是重要的石油廠和出口石油的港口，在現實面有優勢的情況下，哈夫塔很難跟薩拉傑進行協商，中東專家巴迪接受《半島》訪問時也表示，薩拉傑需要有更強力的支持者，才能跟哈夫塔進行談判。

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