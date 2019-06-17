將棄台？索羅門群島設評估與台關係小組前 先派人訪陸

2019-06-17 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 陳韋廷 ╱即時報導



道瓊社17日報導，我國在南太平洋友邦索羅門群島已設立跨黨派小組評估與台灣關係，而在總理蘇嘉瓦瑞宣布此事前，上周已決定派出2名親北京部長跟著一商務代表團訪問中國大陸。

蘇嘉瓦瑞表示，訪中行程並未使得是否繼續承認台灣的評估失去意義，並稱政府的決定不但要反映經濟機會，還要反映和平。他派出訪中商務代表團的這項決定，在國內也遭到批評。