研究：核武數量下降 開戰風險驟升

2019-06-17 16:17 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



研究顯示，雖然世界核武減少，但戰爭的機率卻升高。 美聯社 分享 facebook

世界離開戰不遠！根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所16日發布的報告顯示，國際的核彈總數雖然比去年下降，但整體開戰風險卻提高。報告指出，包括戰爭型態轉變（從傳統轟炸變成科技戰）、美國跟伊朗緊張關係和美、俄兩國核武協議的重新談判，都會提高開戰機率。

根據《歐洲新聞網》報導，研究所負責反大規模武器擴散專案的副主持人克里斯特森表示，他們推估美、俄、英、法等九個擁有核武的數量，發現總共的核彈頭數量從去年的14465個，下降至今年的13865個，但是整體的開戰風險卻提高。

科技進步引戰端

「現在不是比誰核武多。」克里斯特森分析，俄國正積極研發能夠破解美國飛彈防禦系統的武器，而美國也在研發短距離的戰術核武系統以應對俄國的攻擊，因此現在是比誰技術夠好，而且各國發展核武也不再侷限於傳統飛彈彈頭，戰術性的小型核武更容易攜帶，也可以趁人不備造成傷害。

他還提到，由於美國2015年退出《伊朗核協議》，加上近日與伊朗衝突越來越緊張，因此整體的開戰風險上升。

各國發展核武

另外，俄國與美國曾於2010年簽訂《裁減戰略武器條約》，但條約將於2021年到期，兩國雖然宣稱在2018年底達成裁減武器的目標，不過現在卻還沒開始協商是否要另訂新約，可能表示兩國對核武態度也開始轉變，也讓開戰的風險提高。

《雪梨先驅報》則提到，雖然美、俄因為條約的關係減少核武導致總數下降，但中國、印度與巴基斯坦都有擴張核武的現象，加上各國都有積極發展新型戰術武器，在區域衝突因素與各國發展軍備下，核武數量雖然下降，但爆發核戰的機率卻比之前還高。

報告中譴責北韓跟以色列的核武發展都是秘密進行，在兩國都位於高機率爆發區域衝突的情況下，會讓整體局勢陷入更多不確定性。

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