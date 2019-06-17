川普沒炒穆勒：汲取尼克森教訓

2019-06-17 14:56 世界日報 編譯 世界日報 編譯 陳韻涵 ／綜合16日電



負責調查俄國干預大選案的特別檢察官穆勒。 美聯社 分享 facebook

川普總統16日受訪時表示，他汲取前總統尼克森(Richard Nixon)因「水門案」(Watergate)下台的教訓，沒有炒掉特別檢察官穆勒(Robert Mueller)，但宣稱有憲法賦予的權力這麼做。

川普接受美國廣播公司新聞網(ABC News)主持人史蒂芬諾普洛斯(George Stephanopoulos)訪問時說：「我不打算開除(穆勒)，你知道為什麼嗎？因為我看尼克森到處開除人，但結果不盡理想。」

川普顯然指尼克森1973年10月20日的「周六夜大屠殺」(Saturday Night Massacre)，尼克森當時下令開除水門案調查特檢官考克斯(Archibald Cox)，但司法部長李察遜(Elliot Richardson)拒絕炒考克斯魷魚並遞出辭呈，司法部副部長魯克蕭斯(William Ruckelshaus)也跟著辭職；考克斯最終由聯邦訟務總長(Solicitor General)柏克(Robert Bork)開除。

儘管川普在ABC節目上駁斥曾試圖開除穆勒的說法，但穆勒在調查報告中提及，川普確實曾試圖開除他。

穆勒報告指出，川普指示當時的白宮法律顧問麥甘恩(Donald McGahn)開除穆勒；麥甘恩並未依總統命令開除穆勒，而是準備好一封辭職信，並請他的副手迅速聯繫律師。

穆勒調查川普團隊是否勾結俄羅斯時，雖然遭逢這起風波，且川普試圖妨礙調查，但穆勒仍被允許完成任務。

川普受訪時，堅稱有權開除穆勒，且早已決定援引憲法第二條這麼做，「憲法第二條允許我隨心所欲，這項條文讓我得以開除他」。

憲法第二條詳列總統職責與權力，包括統帥三軍，以及選舉和罷黜在任總統的程序。

穆勒在報告中坦言，憲法賦予總統「獨特且強大的方式，影響官方進程、下屬官員和潛在的證人」。