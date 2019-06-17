「有更多證據」 龐培歐堅稱伊朗襲油輪

2019-06-17 14:37 世界日報 記者張聲肇／綜合報導



美國國務卿龐培歐。 美聯社 分享 facebook

國務卿龐培歐16日說，他有更多的證據，證明在波斯灣攻擊兩艘油輪的就是伊朗。他並表示，美國應付伊朗有許多選項，其中當然包括軍事選項。不過他也表示，川普總統曾經說過，他並不想對伊朗開戰。

日本、德國等美國友邦要求美國拿出比國防部公布的模糊錄影更清楚的證據，因為其中伊朗巡邏艇從油輪上搬開所謂未爆炸的魚雷，不足以說明伊朗該為油輪起火負責任。

龐培歐接受美國媒體訪問時表示，周末他花很多時間跟友邦外長討論，說明他早先所指油輪爆炸起火是伊朗所為「無可辯駁」、「絕沒有錯」。

他告訴福斯新聞，情報界有很多資料、很多證據，證明起火事件是伊朗造成的，「全世界都將看到其中大部份的資料與證據，我們美國人自己應該放心，過去40天當中，誰發動這些攻擊，以及其他地方五、六起攻擊，我們有高度的信心」。

上周的油輪攻擊事件，對川普政府的信用造成很大的壓力，因為友邦紛紛呼籲美國「竭盡所能」，不要讓美伊之間的緊張關係失控，盡量避免衝突。

對於德國外長馬斯不相信美國結論的說法，龐培歐不以為然，因為馬斯「所看到的不只是那個錄影。他還會看到更多。」

龐培歐說，每個國家都有權利通過荷姆茲海峽的國際水域，伊朗卻想封鎖它。「我有信心，只要我們繼續講述事實，世界各國不但會接受基本事實，也會了解，這對全世界都是很重要的任務」。

國際上對川普和他的國安顧問波頓心存懷疑的人不少，龐培歐最近不斷數落伊朗，還說5月31日阿富汗首都卡布爾汽車爆炸案也是伊朗幹的，也開始讓人不敢恭維。神學士承認汽車爆炸案是它幹的，龐培歐卻要大家「不要相信」。

在日本油輪國華勇氣號（Kokuka Courageous）的船東說係「飛行物」擊中油輪，不是美國所稱的魚雷之後，美國的說法受到越來越大的挑戰。