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披露美駭俄電網 川普批紐時「叛國」

2019-06-17 14:27世界日報 編譯中心／綜合16日電

川普總統16日指控紐時報導是「叛國行動」。 歐新社
川普總統16日指控紐時報導是「叛國行動」。 歐新社
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在「紐約時報」報導美國加大力度入侵俄羅斯輸電網路後，川普總統16日指控紐時的報導是「虛擬的叛國行動」(virtual act of Treason)。

紐時報導引述現任和前任政府官員描述，美國祕密在俄羅斯輸電網路和其他目標中植入電腦代碼。

報導說，這項行動部分目的不僅是警告，也是美俄間若發生重大衝突，美國進行網路攻擊所做的準備。不過這種做法也有很大風險，可能導致華府和莫斯科當局之間的數位冷戰升高。

美國國土安全部和聯邦調查局(FBI)多年來一直公開警告，假若未來美俄發生衝突，俄國在美國系統植入的惡意軟體，可能會破壞美國發電廠、石油和天然氣管或供水系統。

報導引述五角大廈及情報部門的官員說，對於應否向川普匯報詳情，相關部門一直猶豫，有官員擔心川普知道後會作出甚麼反應。有一個可能性是，他會叫停及扭轉那些行動，又或者與外國領袖和官員商討。

川普2017年曾在白宮內，與俄羅斯外長及俄羅斯駐美大使分享一些高度機密的資料。

但川普16日推文表示，那樣的指控「並非事實」。他並稱紐時「腐敗」，並不斷指控記者是「人民的公敵」。

他寫道：「你能相信嗎？失敗的紐約時報剛剛報導宣稱美國大幅增加對俄羅斯的網路攻擊。這是一個虛擬的叛國行為，一份曾經傑出的報紙，如此不顧一切做出一則報導，任何的報導，即便對我們的國家不利。」

此前，特別檢察官穆勒(Robert Mueller)對俄羅斯軍事情報局(GRU)的駭客攻擊、和俄羅斯網路研究社(IRA)操縱社群媒體以利川普選情，進行了調查。

穆勒詳細描述2016年總統大選前，川普競選團隊和俄羅斯之間聯繫次數多到令人不安。

川普聲稱該報告還了他清白。關於妨礙司法部分，該報告並未斷定川普是否犯罪，但穆勒寫道「這也不能證明他無罪」。

隸屬於國防部的網戰司令部，去年分別獲得白宮和國會的授權，負責執行網路世界的攻守任務。行政部門拒絕透露在取得新權力後採取了什麼特定行動。

川普俄羅斯紐約時報網路攻擊
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