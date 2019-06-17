影／戴頭盔祈福 巴黎聖母院災後首場彌撒激勵人心

2019-06-17 13:39 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



法國巴黎聖母院（Notre-Dame）遭祝融肆虐2個月後，在15日首度舉行彌撒，30名神職人員和信徒戴著頭盔出席，防被可能落下的殘骸砸傷；巴黎總主教歐伯提（Michel Aupetit）表示，這是場非常令人激動的彌撒。

這場大火後的首場彌撒，在晚間6點，於聖母院東側的聖母教堂（Chapel of Virgin Mary）舉行，由總主教歐伯提主持，參加人數僅約30人，多數為神職人員，且為了避免被墜落殘骸砸傷，所有參與的人還都需要帶著白色的安全頭盔，以策安全。其他信徒則可透過電視直播，參與這場彌撒。

現場畫面可見，頂部清晰可見一個大洞，中殿和唱詩班的席位上方掛著防護網，聖母院內部瓦礫仍散落一地。

歐伯提表示，4月15日的大火不單只是讓信徒為之心碎，也激起各方強烈情緒。歐伯提強調，大教堂是祈禱禮拜的地方，這才是它真正且唯一的用途。

聖母院這次特地選在年度6月16日聖壇祝聖紀念日前夕舉行彌撒，參與彌撒的聖母院總司鐸蕭維（Patrick Chauvet）表示，「在精神層面上意義重大」，能向世人證明「聖母院確實還活著」。

歐伯提坦承，帶著頭盔主持彌撒「有點奇怪」，但能在教堂內慶祝祝聖紀念日，實在讓人很激動。

聖母院在火災後，雖然每日持續展開修復工程，清除碎片及穩定結構，但聖母院依然脆弱，而攸關聖母院重建的法案，在國會卻因國民議會與上議院意見不合而遭阻擋。