聖母峰救援直升機女駕駛冒險救人 當過空姐、選美佳麗

2019-06-17 12:25 聯合報 記者 聯合報 記者 徐榆涵 ╱即時報導



澳洲廣播公司（ABC）報導，尼泊爾唯一的救援直升機女飛行員匹雅．阿迪海卡瑞（Priya Adhikari ）表示，「如果上帝創造了地球，祂就為尼泊爾保留了天堂」，她一邊駕駛著直升機，一邊飛往世界之巔---聖母峰。

一名乘客問阿迪海卡瑞，「你登山嗎？」。她笑回，「我不爬山，但我負責降落」。

尼泊爾唯一的女性救援直升機飛行員說她在山上看盡死亡離別，已消磨掉她僅剩的登山慾望，且在日常的工作中總有不同挑戰。當阿迪海卡瑞被問及女性從事飛行員遇到的困難時，她說每當乘客發現飛行員是女性時，總是投以不信任和懷疑的眼神。

飛行員是男性主導的職業，尼泊爾是一個保守國家，女性應該留在家裡，或從事幾項特定工作。阿迪海卡瑞在擔任飛行員前，其實當過空服員，甚至還參加過選美比賽。

阿迪海卡瑞近期成功救援一名16歲患有高山症的澳洲女孩，當她在海拔4000多公尺處登上直升機時，幾乎無法呼吸，阿迪海卡瑞二話不說，將自己的氧氣罩讓給這名女孩，對方才活了下來。阿迪海卡瑞回憶道：「我當時想，你只有16歲，你還有無限人生，但你卻在這垂死掙扎，這對我來說相當激動。」

在家時，阿迪海卡瑞凌晨五點起床會替家人備好早飯，就像尼泊爾任何一個女孩一樣，出於對父母的愛和義務而履行這些家務。但時間一到六點，她整裝出發前往機場，堅持完成通常由男性工作人員才會做的任務，包括討論氣候、計算重量與平衡及為直升機加油等。

每當人們問及她的工作是女孩做的事嗎？阿迪海卡瑞會說：「不，實際上這是男人的事，我做的工作真的很難。」

近年來越來越多登山客前往喜馬拉雅山挑戰，但登山部門未制定完整規範，代表許多零經驗的登山客會遵循不完整的登山指南，導致意外事故層出不窮。聖母峰在今年就有11人死亡。