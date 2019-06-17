G20部長會議 通過設置削減海洋塑膠垃圾國際框架

2019-06-17 09:24 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡佩芳 ╱即時報導



20國集團（G20）能源與環境部長會議周末在日本長野縣輕井澤町舉行，16日下午就構築推動削減海洋塑料垃圾的國際框架達成共識並閉幕。

這是首次形成專門針對海洋塑料垃圾對策的國際框架。但內涵並不包含削減的數值目標，確保實效性成為課題。

輕井澤會議中通過了「促進實現環境與發展良性循環等」聯合聲明。聯合聲明中表示，海洋塑膠垃圾已經對海洋生態系統、人類生活、漁業等產生的負面影響，甚至可能危害人類健康，應採取的立即行動。

各國將通過自主採取削減措施，每年舉行國際會議，定期彙報內容、共享對策，透過公開自己國家的情況，和了解其他國家的努力，促進各國積極採取措施降低海洋汙染。首次會議擬於11月在日本舉行。

會中也達成共識，將在秋季舉行的聯合國大會上，呼籲G20以外的國家參與。

此外，為了減少二氧化碳派放、促進再生能源技術最新發展的交流，將開辦各國研究機構參與的國際會議，透過研究人員之間的合作，促進技術共同研發。首次國際會議也擬於今年秋天在日本舉行。

聲明中針對減少氣候變遷造成的天然災害，將提出彙整各國對策的「行動計畫」，收集各國國內、兩國間雙邊合作的先進案例等，做為各國研議氣候變化對策的重要參考。

針對上周甫發生的中東荷莫茲海峽附近油輪遇襲事件，會中也對能源安全保障的重要性達成一致，強調市場穩定性和防止能源供應被切斷的基礎設施的重要性。為了確保穩定供給，呼籲能源來源、供應者以及輸送渠道的多樣化。