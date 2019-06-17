親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

日本旅遊如何挑鮮奶 盒頂有玄機「長知識了」

70歲遊民創業「它」幫大忙…其實這東西你家也有

G20部長會議 通過設置削減海洋塑膠垃圾國際框架

2019-06-17 09:24聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

20國集團（G20）能源與環境部長會議周末在日本長野縣輕井澤町舉行，16日下午就構築推動削減海洋塑料垃圾的國際框架達成共識並閉幕。

這是首次形成專門針對海洋塑料垃圾對策的國際框架。但內涵並不包含削減的數值目標，確保實效性成為課題。

輕井澤會議中通過了「促進實現環境與發展良性循環等」聯合聲明。聯合聲明中表示，海洋塑膠垃圾已經對海洋生態系統、人類生活、漁業等產生的負面影響，甚至可能危害人類健康，應採取的立即行動。

各國將通過自主採取削減措施，每年舉行國際會議，定期彙報內容、共享對策，透過公開自己國家的情況，和了解其他國家的努力，促進各國積極採取措施降低海洋汙染。首次會議擬於11月在日本舉行。

會中也達成共識，將在秋季舉行的聯合國大會上，呼籲G20以外的國家參與。

此外，為了減少二氧化碳派放、促進再生能源技術最新發展的交流，將開辦各國研究機構參與的國際會議，透過研究人員之間的合作，促進技術共同研發。首次國際會議也擬於今年秋天在日本舉行。

聲明中針對減少氣候變遷造成的天然災害，將提出彙整各國對策的「行動計畫」，收集各國國內、兩國間雙邊合作的先進案例等，做為各國研議氣候變化對策的重要參考。

針對上周甫發生的中東荷莫茲海峽附近油輪遇襲事件，會中也對能源安全保障的重要性達成一致，強調市場穩定性和防止能源供應被切斷的基礎設施的重要性。為了確保穩定供給，呼籲能源來源、供應者以及輸送渠道的多樣化。

G20海洋汙染氣候變遷
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

BBC揭露安樂死醫病心聲 病患「自覺像是被拴住的狗」

2019-06-17 09:06

南美3國大停電4800萬人受影響 供電恢復逾7成

2019-06-17 10:44

日本大阪襲警奪槍案嫌犯落網 子彈少一發

2019-06-17 08:49

旅日作家李琴峰 最新作入圍日本芥川賞

2019-06-17 08:10

遇襲油輪案 美沙同聲指控伊朗

2019-06-17 00:54

英國、沙烏地跟著美國黑伊朗 伊朗斥「盲目追隨美國」

2019-06-16 22:48

阿根廷和烏拉圭全國大停電 巴西等國遭波及

2019-06-16 20:55

美國伊朗是否開戰 取決於雙方是否鷹派當家

2019-06-16 20:53

挪用公款叫外燴 以色列總理妻子遭罰錢免蹲苦牢

2019-06-16 20:34

瓜地馬拉總統大選登場 前第一夫人托瑞斯獲看好

2019-06-16 20:31

氣候暖化災難頻傳 教宗籲能源轉型

2019-06-16 19:37

聯合國要歐盟加碼減碳 德立場一致

2019-06-16 18:37

艾爾段：購俄S-400飛彈7月上半月開始交付

2019-06-16 18:01

日本大阪驚傳襲警奪槍 警身中數刀重傷

2019-06-16 17:38

紐西蘭2輕型飛機空中相撞 2駕駛身亡

2019-06-16 16:49

抗議退休金改革 巴西4500萬人罷工

2019-06-16 15:01

委國400萬人逃亡 秘魯接收第2多

2019-06-16 15:01

瓜地馬拉大選 貪汙、移民是重點

2019-06-16 14:41

巴西天主之城惡名昭彰 里約州長想用飛彈去炸

2019-06-16 14:09

聯合國派反恐官員訪新疆 美抗議：極度不適宜

2019-06-16 12:56

西非屠村慘案！復仇聖戰？馬利共和國的「部落衝突」

2019-06-16 10:09

致敬？剽竊？時尚大牌照搬原住民創意 這國政府開砲了

2019-06-16 10:00

莫迪連任外交路 鞏固鄰國關係平衡大國交往

2019-06-16 09:58

紐西蘭東北海域發生規模7.4強震 發布海嘯警報

2019-06-16 07:54

UTC雷神合併 在美僅次波音的航太巨擘

2019-06-09 11:46

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

影／坦克全速撞汽車 BMW瞬間消失...只剩底盤

2019-06-16 16:23

印度與美國撕破臉 16日起對美國祭出報復性關稅

2019-06-16 17:45

霸氣！不願被駭客威脅 美國女星自己先公開裸照

2019-06-16 13:29

華郵社論：川普對中國策略失敗 可能引發更大衝突

2019-06-16 11:59

中美貿易戰 企業走鋼索

2019-06-16 13:38

受貿易戰打擊 中國尋求印、俄相助

2019-06-16 15:35

美國海產店老闆捐出超稀有藍龍蝦 機率僅200萬分之一

2019-06-16 14:08

拿乘客、機組人員生命當賭注？夢幻客機滅火系統恐故障

2019-06-16 12:23

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-06-17 06:48

阿根廷和烏拉圭全國大停電 巴西等國遭波及

2019-06-16 20:55

NASA觀測火星 星際迷航記成真？

2019-06-16 18:33

美企向川普請願：除了中國貨 有時根本沒有美國貨可以買！

2019-06-17 08:42

聖母院重建法富豪們一毛未出 美國人慷慨解囊

2019-06-16 13:38

油輪遇襲事件川普咬死伊朗 可信度面臨考驗

2019-06-16 15:15

川普推特再發狂言 「白宮若易主、美股大崩盤」

2019-06-16 13:19

英國、沙烏地跟著美國黑伊朗 伊朗斥「盲目追隨美國」

2019-06-16 22:48

美國伊朗是否開戰 取決於雙方是否鷹派當家

2019-06-16 20:53

BBC揭露安樂死醫病心聲 病患「自覺像是被拴住的狗」

2019-06-17 09:06

貿易戰擴大！印度對美29商品加稅

2019-06-17 00:54

美國升高對俄國電網的網路攻擊 川普可能還不知情

2019-06-16 11:37

梅根、哈利王子「兒子正臉照」首曝光！ 無辜大眼超級萌

2019-06-17 08:30

聯合國派反恐官員訪新疆 美抗議：極度不適宜

2019-06-16 12:56

華為自己不想遊說美政府 高通、英特爾悄悄施壓

2019-06-17 10:23

印度熱爆了 重創經濟

2019-06-17 00:22

手機當道 美國家用寬頻沒落

2019-06-16 13:38

2020美國總統大選 民調：川普落後5位民主黨人士

2019-06-17 03:19

體驗當爸媽！美一高中回家作業竟是照顧擬真寶寶

2019-06-16 14:23

日本大阪驚傳襲警奪槍 警身中數刀重傷

2019-06-16 17:38

日本將對塑膠袋收取費用 預計2020東奧前實施

2019-06-16 19:55

挪用公款叫外燴 以色列總理妻子遭罰錢免蹲苦牢

2019-06-16 20:34

大賣空作者 開節目打抱不平

2019-06-17 00:24

川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤…

2019-06-16 15:11

川普打恐嚇牌：我若連任失敗 股市會崩盤

2019-06-17 00:54

殺妻懸案滿25年 O.J.辛浦森開推特準備算帳

2019-06-16 12:40

銷售天王回首 後悔年輕時做過4件事

2019-06-16 13:18

日本大阪襲警奪槍案嫌犯落網 子彈少一發

2019-06-17 08:49

紐西蘭2輕型飛機空中相撞 2駕駛身亡

2019-06-16 16:49

美國升高對俄國網路攻擊？川普痛斥紐時亂寫

2019-06-16 14:46

抗議退休金改革 巴西4500萬人罷工

2019-06-16 15:01

川普推文恐嚇 連任不成…美股將大崩盤

2019-06-17 00:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top