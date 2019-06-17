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BBC揭露安樂死醫病心聲 病患「自覺像是被拴住的狗」

2019-06-17 09:06聯合報 記者馮克芸╱即時報導

英國廣播公司14日以影片報導在比利時施行安樂死的醫師杜樂克特及他的病患。擷自BB...
英國廣播公司14日以影片報導在比利時施行安樂死的醫師杜樂克特及他的病患。擷自BBC影片
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英國廣播公司（BBC）網站14日刊出一段8分多鐘影片，報導在比利時施行安樂死醫師杜樂克特（Yves de Locht）及他的病患。杜樂克特說，他自認並非殺人，而是減少病患的痛苦。影片中訪問到一名隔天就要接受安樂死的82歲癌症病患，他感謝醫師讓他死得有尊嚴。

比利時在2002年將安樂死合法化，去年有2357人接受安樂死，平均每天約6人。杜樂克特在影片開始時，拿著一管大約半截手指長的瓶裝針劑，說明將它注射到血管內，病患就會睡著，在無疼痛不受苦的情況下，不到一分鐘即離世。

杜樂克特說，不是所有病都能治癒，我們必須接受這項事實；在束手無策時，醫師的角色是努力讓病患減輕痛苦，所以他盡其職責，做到極致。他說，幾乎每天都有病患要求他安樂死，但他基於個人及情緒原因，每月最多施做一例。

在執行安樂死的前一晚，杜樂克特會去病患的住處，打個招呼，並確定病患是否改變心意。BBC拍攝到杜樂克特探視82歲下顎癌病患米謝（Michel）的經過。

米謝的太太伊莎貝拉（Isabelle）說，罹癌初期，米謝表示要與病魔奮戰到底，但治療無效。現在他接受管灌飲食已一年，他曾說：「我覺得像是一隻被拴住的狗。」且他疼痛難忍，甚至考慮自殺。

米謝年輕時擔任警長，他說，別人無法想像，他頭一次到布魯塞爾與杜樂克特會面，且知道可以安樂死時，就像是移除了壓在心上的重擔，他說：「那時我想，我終於可以解脫了。」

他還說，他想結束生命，因為尊嚴非常重要，他希望死得有尊嚴。米謝說到這裡，轉向杜樂克特醫師說：「這是我充滿感激的原因，由於有你，我可以死得有尊嚴。」他還說：「現在不是癌症取了我的性命，而是我決定死。」米謝在今年4月23日早上10點，以安樂死平靜離世。

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