遇襲油輪案 美沙同聲指控伊朗

2019-06-17 00:54 聯合報 編譯 聯合報 編譯 李京倫 ／報導



沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德指控伊朗攻擊兩艘油輪。 （法新社） 分享 facebook

上周在阿曼灣遇襲的兩艘油輪，目前停泊在阿拉伯聯合大公國外海接受損害評估，並準備貨物轉運。另外，泛阿拉伯報紙「中東日報」十五日刊出專訪，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德指控宿敵伊朗，在波斯灣重要航道攻擊兩艘油輪。

穆罕默德說：「伊朗政權不尊重日本首相正走訪德黑蘭，以攻擊兩艘油輪來回應他的（外交）努力，而其中一艘是日本油輪。」

英國外相杭特十四日說，這是伊朗革命衛隊相關組織的攻擊「幾乎無疑」，要求伊朗立即停止破壞地區穩定的行為。伊朗外交部十五日召見英國駐伊朗大使表達抗議。

另外，沙烏地阿拉伯國營「沙烏地通訊社」十六日報導，沙國空軍與美國Ｆ—１５戰機共同組成編隊飛過波斯灣上空，展現軍事實力。

「路孚特伊康」船隻追蹤資料顯示，遇襲的挪威油輪「先鋒牛郎星號」停泊在阿聯沙迦邦豪爾費坎港外海，另一艘遇襲的日本油輪「國華勇氣號」停泊在沙迦邦卡爾巴港外海。

「國華勇氣號」營運商貝仕船舶管理公司說，在沙迦邦完成油輪安檢後，就會開始進行損害評估和船上甲烷轉運。

國華勇氣號總共廿一名船員獲救後，被駐巴林的美國海軍第五艦隊送回，貝仕船舶說，船員目前都在船上且都平安。

先鋒牛郎星號營運商挪威公司Frontline說，船員被伊朗船隻救起，十五日搭機離開伊朗，飛往杜拜國際機場。專家團隊將檢查油輪受損情況，而後決定如何卸下船上的石油腦。這艘是中油租船，裝有七萬五千噸石油腦，原定七月初運抵台灣。