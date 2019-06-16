英國、沙烏地跟著美國黑伊朗 伊朗斥「盲目追隨美國」

2019-06-16 22:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



上周在阿曼灣遇襲的兩艘油輪，目前停泊在阿拉伯聯合大公國外海接受損害評估，並準備貨物轉運。另外，泛阿拉伯報紙「中東日報」15日刊出專訪，沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德指控宿敵伊朗，在波斯灣重要航道攻擊兩艘油輪。

穆罕默德說：「伊朗政權不尊重日本首相正走訪德黑蘭，以攻擊兩艘油輪來回應他的（外交）努力，而其中一艘是日本油輪。」伊朗堅決否認涉案。

英國外相杭特14日說，這是伊朗革命衛隊相關組織的攻擊「幾乎無疑」，要求伊朗立即停止破壞地區穩定的行為。伊朗外交部15日召見英國駐伊朗大使表達抗議。

伊朗外交部發聲明說：「基於英國外相的虛假言論，英國駐德黑蘭大使馬卡伊雷被傳召至外交部。英國外相盲目追隨美國作出不符合事實的聲明，指責伊朗與兩艘油輪在阿曼灣遇襲事件有關，我們向英國大使表達堅決抗議。」

另外，沙烏地阿拉伯國營「沙烏地通訊社」16日報導，沙國空軍與美國F-15戰機共同組成編隊飛過波斯灣上空，展現軍事實力。

「路孚特伊康」船隻追蹤資料顯示，遇襲的挪威油輪「先鋒牛郎星號」停泊在阿聯沙迦邦豪爾費坎港外海，另一艘遇襲的日本油輪「國華勇氣號」停泊在沙迦邦卡爾巴港外海。

「國華勇氣號」營運商貝仕船舶管理公司說，在沙迦邦完成油輪安檢後，就會開始進行損害評估和船上甲烷轉運。

國華勇氣號總共21名船員獲救後，被駐巴林的美國海軍第五艦隊送回，貝仕船舶說，船員目前都在船上且都平安。