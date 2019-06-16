氣候暖化災難頻傳 教宗籲能源轉型

2019-06-16 19:37 台灣醒報 記者陳俊良╱台北報導



教宗方濟各會晤石油公司和環團代表(photo by The Guardian) 分享 facebook

教宗方濟各關心氣候暖化災難！教宗14日在梵蒂岡會見多國石油公司，對全球暖化的災難性效應提出警告，宣布全球性的氣候緊急狀態。方濟各指出，降低溫室效應氣體的失敗，將會對窮人和未來世代造成不公。方濟各也為「將暖化控制在1.5°C以內」的行動背書，催促青年和企業在激進能源轉型中扮演領導角色。

根據《 衛報 》報導，去年也有一場類似的聚會，但今年教宗的態度更為強烈。各家石油公司將呼籲政府將碳定價納入排程，以鼓勵低碳創新；然而，這些公司並未保證降低自身的溫室氣體排放，也沒有設定行動的時間表。英國綠色和平組織的倡議者伊凡斯指出，這些石油公司其實並沒有作出進一步保證。

綠色科技誰來發展？

在演講中，方濟各抨擊對新的化石燃料儲藏之探尋。英國石油公司的經濟長則表示，世界不應該依賴私部門的慷慨，比方說在論及關鍵乾淨科技，如碳捕集和碳封存時；政府可以資助這樣的倡議。碳追蹤智庫創辦人坎帕乃爾說，我們必須放棄企業如常的協定和短期的市場目標，石油公司在轉型到低碳經濟中扮演重要角色。

根據《BBC 》報導，教宗方濟各告知石油公司老闆們，氣候變遷威脅到「人類家庭」的未來。教宗指出：「文明需要能源，但能源使用不必摧毀文明。」

聯合國氣候變遷政府間專家委員會(IPCC)去年警告，要控制溫室效應氣體，世界剩下大約12年的時間，否則可能讓氣溫升高到比前工業時期高1.5°C，將帶來乾旱、洪水、熱浪和農業傷害等破壞性的效應。方濟各指出，能源轉型如果運作得好，可以帶來新的工作、降低不平等，並增進生活品質。

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