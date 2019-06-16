聯合國要歐盟加碼減碳 德立場一致

2019-06-16 18:37 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



聯合國秘書長古特雷斯，呼籲歐盟加強減碳力道。（photo by Wikimedia） 分享 facebook

減碳有志一同。《路透社》表示，聯合國秘書長古特雷斯，在近日其致歐洲理事會主席圖斯克的信中表示，希望歐盟2030的減碳比例能從40%提升至55%。而德國則不約而同地支持歐盟在2050達成零碳排，與古特雷斯的意見不謀而合，顯現減碳是國際上的趨勢。

根據《路透社》報導，歐盟將於下週召開高峰會，是9月聯合國氣候變遷會談以前的最後一次歐盟高峰會。聯合國秘書長古特雷斯因此特地致函給歐盟理事會主席圖斯克，希望歐盟能成為全球典範，加強減碳的力道。

古特雷斯在信中指出，55%的減排將向全球發出強而有力的訊息，他希望歐盟領導人能消減煤炭發電，並禁止任何新的燃煤電廠在2020之後啟用。但《路透社》指出，波蘭相當仰賴燃煤發電、德國汽車產業減碳不易，而法國因黃背心運動失焦，要歐盟大幅度減碳恐怕有相當難度。

《金融時報》指出，一份外洩的文件顯示，德國有望在日後支持更為嚴格的減碳目標。歐盟目前僅有八個國家（法國、比利時、丹麥、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙和瑞典）願意支持2050零排放目標，而歐盟份量最重的德國如果加入，將為氣候協議注入強心針。

評論認為，聯合國IPCC的最新報告，再加上民間活動導致綠黨在歐洲議會中大勝，都是讓歐盟國家開始願意支持標準較高的碳排協議的原因。除了許下承諾外，英國目前為世界前幾大經濟體中第一個以立法宣示要在2050達到零碳排的國家，而法國預計也將在今年底前跟進立法。

【更多精采內容，詳見 】