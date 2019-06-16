親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中重啟貿易戰
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

全記過！海軍士官與酒女脫光狂歡 7人承認無遭迫

女子掉落月台頭部多處撕裂傷 火車延誤46分

聯合國要歐盟加碼減碳 德立場一致

2019-06-16 18:37台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導

聯合國秘書長古特雷斯，呼籲歐盟加強減碳力道。（photo by Wikimedi...
聯合國秘書長古特雷斯，呼籲歐盟加強減碳力道。（photo by Wikimedia）
分享

減碳有志一同。《路透社》表示，聯合國秘書長古特雷斯，在近日其致歐洲理事會主席圖斯克的信中表示，希望歐盟2030的減碳比例能從40%提升至55%。而德國則不約而同地支持歐盟在2050達成零碳排，與古特雷斯的意見不謀而合，顯現減碳是國際上的趨勢。

根據《路透社》報導，歐盟將於下週召開高峰會，是9月聯合國氣候變遷會談以前的最後一次歐盟高峰會。聯合國秘書長古特雷斯因此特地致函給歐盟理事會主席圖斯克，希望歐盟能成為全球典範，加強減碳的力道。

古特雷斯在信中指出，55%的減排將向全球發出強而有力的訊息，他希望歐盟領導人能消減煤炭發電，並禁止任何新的燃煤電廠在2020之後啟用。但《路透社》指出，波蘭相當仰賴燃煤發電、德國汽車產業減碳不易，而法國因黃背心運動失焦，要歐盟大幅度減碳恐怕有相當難度。

《金融時報》指出，一份外洩的文件顯示，德國有望在日後支持更為嚴格的減碳目標。歐盟目前僅有八個國家（法國、比利時、丹麥、盧森堡、荷蘭、葡萄牙、西班牙和瑞典）願意支持2050零排放目標，而歐盟份量最重的德國如果加入，將為氣候協議注入強心針。

評論認為，聯合國IPCC的最新報告，再加上民間活動導致綠黨在歐洲議會中大勝，都是讓歐盟國家開始願意支持標準較高的碳排協議的原因。除了許下承諾外，英國目前為世界前幾大經濟體中第一個以立法宣示要在2050達到零碳排的國家，而法國預計也將在今年底前跟進立法。

【更多精采內容，詳見

歐盟減碳聯合國
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

氣候暖化災難頻傳 教宗籲能源轉型

2019-06-16 19:37

艾爾段：購俄S-400飛彈7月上半月開始交付

2019-06-16 18:01

日本大阪驚傳襲警奪槍 警身中數刀重傷

2019-06-16 17:38

紐西蘭2輕型飛機空中相撞 2駕駛身亡

2019-06-16 16:49

抗議退休金改革 巴西4500萬人罷工

2019-06-16 15:01

委國400萬人逃亡 秘魯接收第2多

2019-06-16 15:01

瓜地馬拉大選 貪汙、移民是重點

2019-06-16 14:41

巴西天主之城惡名昭彰 里約州長想用飛彈去炸

2019-06-16 14:09

聯合國派反恐官員訪新疆 美抗議：極度不適宜

2019-06-16 12:56

西非屠村慘案！復仇聖戰？馬利共和國的「部落衝突」

2019-06-16 10:09

致敬？剽竊？時尚大牌照搬原住民創意 這國政府開砲了

2019-06-16 10:00

莫迪連任外交路 鞏固鄰國關係平衡大國交往

2019-06-16 09:58

紐西蘭東北海域發生規模7.4強震 發布海嘯警報

2019-06-16 07:54

索馬利亞首都汽車炸彈爆炸 8死16傷

2019-06-16 03:50

星期人物／俄國異議記者 「我們都是戈盧諾夫。」

2019-06-16 00:18

七年後再訪義國 謀殺案主角諾克斯淚訴「我不是怪物」

2019-06-15 23:06

地球30年後模樣曝光？ 網友崩潰哭喊：好心痛

2019-06-15 22:30

習近平66歲生日 普亭致贈一箱俄國冰淇淋祝壽

2019-06-15 20:31

英國醫院伙食傳播李斯特菌 迄今已5死

2019-06-15 18:07

UTC雷神合併 在美僅次波音的航太巨擘

2019-06-09 11:46

陸企設計紐約地鐵車廂 也被參議員批危害國安

2019-05-20 15:30

影／巴黎聖母院焚毀 法國人街頭下跪、吟聖歌悼念

2019-04-16 12:51

吸菸警告標示不全 加拿大菸商敗訴賠天價

2019-03-04 20:27

發現「天使粒子」兩大功臣 將來台大演講

2017-07-22 13:36

發現天使粒子 台灣之光王康隆：「太極粒子」更貼切

2017-07-22 13:36

80載歲月尋覓 華人科學家發現「天使粒子」

2017-07-22 13:36
看更多

熱門文章

地球30年後模樣曝光？ 網友崩潰哭喊：好心痛

2019-06-15 22:30

影／坦克全速撞汽車 BMW瞬間消失...只剩底盤

2019-06-16 16:23

荔枝病可致命！ 印度逾50名兒童因「荔枝毒素」致腦炎身亡

2019-06-15 21:09

霸氣！不願被駭客威脅 美國女星自己先公開裸照

2019-06-16 13:29

紐西蘭東北海域發生規模7.4強震 發布海嘯警報

2019-06-16 07:54

印度與美國撕破臉 16日起對美國祭出報復性關稅

2019-06-16 17:45

川普再打恐嚇牌 推文警告：若連任失敗股市會大崩盤

2019-06-16 09:52

習近平66歲生日 普亭致贈一箱俄國冰淇淋祝壽

2019-06-15 20:31

大秀辣照被吊銷醫師執照 緬甸模特兒女醫怒回嗆

2019-06-15 22:24

中美貿易戰 企業走鋼索

2019-06-16 13:38

華郵社論：川普對中國策略失敗 可能引發更大衝突

2019-06-16 11:59

美下波對中加稅 最快7月2日後

2019-06-15 23:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top