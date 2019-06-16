日本大阪驚傳襲警奪槍 警身中數刀重傷

2019-06-16 17:38 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



日本NHK報導，大阪府北部吹田市16日清晨5點發生警員遇襲事件，一名員警胸部遭人以菜刀刺中數刀，重傷送醫，裝了5發子彈的配槍遭搶。

警方認為這是預謀犯罪，正在搜捕嫌犯，並在火車站廣播提醒人們保持警惕。

日本大阪兩周後就要舉行20國集團（G20）領袖峰會。日前東京附近發生一名中年男子隨機砍殺路人事件，造成1名女童和成人死亡，17人受傷。暴力犯罪在日本相對罕見，但偶爾會發生備受關注震驚全國的凶案。

一名住在案發地點附近的男子表示：「警員手槍被竊，這很可怕，希望能盡快解決。」

另一名男子說：「附近一所幼稚園的開放參觀日因這起事件被迫取消。這太可怕了，我的孩子在這種時候不能出去。」

NHK報導，這名遇襲的26歲員警在16日凌晨5點30分被發現時已倒臥在地，凶刀還插在他的左胸。

受害員警是在警察崗哨附近遭到襲擊。和受害者一起值勤的兩名員警接獲電話報案宣稱附近發生竊案，而前往處理，受害員警可能準備跟隨同事前往處理竊案時遇襲。