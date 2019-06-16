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瓜地馬拉大選 貪汙、移民是重點

2019-06-16 14:41台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

移民貪汙因素影響瓜地馬拉大選！瓜地馬拉將於15日進行大選，不過該國逃往美國的非法移民問題嚴重，國內貪汙、暴力等事件頻傳。目前中間偏左政黨「全國希望團結」的前第一夫人托蕾絲雖在民調上領先，不過後面2個右派候選人跟另2個左派候選人都緊追在後，能否承諾解決貪污跟移民問題，將是選舉關鍵。

移民問題為關鍵

根據《半島電視台》報導，瓜地馬拉15日的選舉中，將有19個候選人角逐總統大位，民調目前排名前5的分別為托蕾絲、右派的賈馬太、阿祖、偏左的穆雷跟卡布瑞拉，他們在面對移民跟貪汙問題上都有著不同的態度，如果該國15日沒有人獲得50%以上選票，將會於8月11日進行第2次大選。

托蕾絲希望在基礎建設、社會福利等方面著手；賈馬太希望引入外資，而阿祖國跟以色列可以幫瓜地馬拉控管邊境，不過美國近來希望瓜地馬拉加強該國控管難民的問題，近日美國也派遣官員到瓜地馬拉，與該國共商有關瓜國邊境和下方的宏都拉斯、薩爾瓦多等國難民往上流竄的問題。

舉國情勢混亂

不過該國總統候選人的貪汙現象頻傳，而且許多候選人都會遭到暴力攻擊。許多要投入氣候變遷、改善貧窮與移民問題的預算都遭官員中飽私囊，雖然聯合國有派遣協辦貪汙的組織CICIG協助該國檢方辦貪，但瓜國貪汙、暴力情況仍難以改善；托蕾絲2015年陷入弊案至今，而賈馬太還曾涉嫌虐囚醜聞。

根據政論網站《民聲網》報導，瓜地馬拉自前總統莫拉雷斯上台以來，移民、貪汙跟暴力的現象仍頻傳，除了造成國內動盪外，也引發美國不滿。因此，接下來的候選人需要能在這些議題上獲得選民支持，才有機會當選。但在當選過後仍須面對該國許多問題。

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