聯合國派反恐官員訪新疆 美抗議：極度不適宜

2019-06-16 12:56 世界日報 中國新聞組／北京16日電



聯國官員應邀訪疆，美嚴正關切。 新華社 分享 facebook 美國14日向聯合國提出抗議，稱反恐官員將訪問中國動盪不安的新疆地區實為「極度不適宜」，表示此舉恐怕有助北京將打壓穆斯林少數族裔一事合理化。另外，聯合國人權事務高級專員辦公室證實，人權事務高級專員巴切萊特已收到訪問新疆維吾爾自治區的邀請，正在與中國政府討論「全面接觸式訪問」的問題。

中央社報導，聯合國表示，負責反恐事務的副秘書長伏朗柯夫（Vladimir Voronkov）訪問中國。聯合國消息人士表示，這趟訪問的其中一站為新疆。伏朗柯夫辦公室對關注此行的國家寄出電郵，指出此行是應北京邀請。

中國有關當局將約100萬人關押在拘留營，其中大多為維吾爾族與其他穆斯林少數族裔，北京將拘留營稱為打擊極端主義所必須設立的「職業教育中心」。

美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，副國務卿蘇利文（John Sullivan）致電聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），表達「嚴正關切」。聲明說：「有鑑於新疆發生前所未見打壓維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族與其他穆斯林的行動，這類訪問極度不適宜。」

歐塔加斯還表示，蘇利文告訴古特瑞斯：「北京持續將打壓維吾爾族與其他穆斯林的作法合理化為反恐行動，但實情並非如此。」

他說：「聯合國位階最高的反恐官員替這些不實說法背書，恐危及聯合國反恐與維護人權的名聲與能力。」

此外，美國之音報導，中國常駐聯合國日內瓦辦事處代表陳旭大使邀請聯合國人權主管巴切萊特訪問新疆，並表示對她的邀請始終有效，希望在一個「雙方都合適」的時間成行。

陳旭同時否認外界對「再教育營」的說法，稱這些「培訓中心」是幫助年輕人獲取技能，幫助他們更好地融入社會。他表示，希望巴切萊特能來「親眼看看這裡沒有所謂的再教育營」。

人權事務高級專員辦公室發言人瑪塔胡塔多說：「高級專員已被邀請訪問中國，我們正在繼續與中國政府討論全面接觸式訪問的問題。」