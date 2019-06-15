七年後再訪義國 謀殺案主角諾克斯淚訴「我不是怪物」

2019-06-15 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



曾被控在義大利謀殺英國室友的美國女子亞曼達•諾克斯（Amanda Knox），時隔七年多再度踏上義大利土地，觸景傷情的她15日激動落淚說：「我不是怪物。」

諾克斯應邀出席於摩德納舉行的「犯罪司法節」，以「媒體審判」為題發表演講。她以自身遭遇哽咽表示，媒體應該是對抗當局的第一道防線，「但是卻臆測報導，寫出釣魚故事。」

她說：「在那時候，我不是個無罪推定，直到證明有罪的被告。我是個聰明的變態犯罪者，有毒癮的骯髒妓女，有罪論定直到被證明無罪。」

2007年11月1日，21歲英國交換學生梅瑞迪絲•柯徹（Meredith Kercher）被發現陳屍在佩魯賈的住宿，慘遭割喉且疑遭性侵。

柯徹的室友、當時20歲的諾克斯和義籍男友索雷西托（Raffaele Sollecito）翌日發現屋內血跡，破門發現柯徹遇害後報警。義國警方根據現場指紋，逮捕象牙海岸籍毒販蓋德（Rudy Guede），但也認為諾克斯和索雷西托涉案。

當時各國媒體報導此案為，諾克斯和男友找來蓋德，邀請柯徹玩4P遭拒，憤而殺害她。諾克斯被描述成心機很重的蛇蠍女，沉溺毒品和性愛。她堅稱案發當晚去男友家過夜，有不在場證明，也沒有殺人動機，表示在警方疲勞審問和誤導下才認罪。

義大利檢方以謀殺、性侵、持有武器、偷竊300歐元及信用卡等罪名起訴諾克斯。2009年，諾克斯和男友一審分別被判處26年及25年徒刑。2011年法院推翻一審判決判兩人無罪，諾克斯獲釋後返回美國西雅圖。

2014年1月義大利法院又翻案，判諾克斯28年6個月有期徒刑。2015年3月義大利最高法院最終判決她無罪定讞，柯徹的家人表示無法接受這個結果。