星期人物／俄國異議記者 「我們都是戈盧諾夫。」

2019-06-16 00:18 聯合報 編譯 聯合報 編譯 張佑生 ／綜合報導



俄羅斯獨立記者戈盧諾夫因毒品罪名六日被捕，圖為他八日出庭。俄國警方稱證據不足，十一日釋放他。 （美聯社） 分享 facebook

「我／我們都是戈盧諾夫。」俄國公報、生意人報和每日商業新聞，十日的頭版刊登同樣的標題，史無前例。

戈盧諾夫（Ivan Golunov）何許人也？竟能讓俄國民營三大報立場罕見一致。

戈盧諾夫現年卅六歲，是總部位於拉脫維亞的俄文獨立媒體「水母（Meduza）」新聞網記者，六日因涉嫌製毒和販毒被捕並遭羈押。

警方說，在他的背包裡發現三點五克夜總會毒品甲氧麻黃酮，並在他的莫斯科公寓裡發現五點三七克的古柯鹼。如果罪名成立，戈盧諾夫最高會被判廿年徒刑。

常揭弊案 疑遭栽贓

律師說，毒品是在戈盧諾夫不知情的情況下，被有心人放進背包裡。戈盧洛夫經年累月揭發莫斯科官商勾結的弊案，應為導火線。

說巧不巧，十年前同樣在六月，戈盧諾夫以自由撰稿人身分寫的第一篇報導刊登在「大城市」雜誌，主題就是一名年輕藝術家在西伯利亞被栽贓藏毒，因而被捕。

十年後，幾乎同樣的衰事降臨在戈盧諾夫身上。本月六日下午，他將寫好的莫斯科殯葬業貪腐弊端報導交給「水母」後，隨即被捕。更巧的是，當年雜誌的總編輯穆尼波夫說，戈盧諾夫一年後再投稿，寫的正是一個有問題的火葬業者。

頭兩篇報導順利打響名號，戈盧諾夫在最近十年成為俄國數一數二知名的調查記者。從大理石人行道、新年裝飾到香菜生意，最不起眼或大多數同業根本看不上眼的題材，都是他慧眼獨具揭弊的題材。

戈盧諾夫曾揭發莫斯科副市長的親戚拿到市政府數十億美元的生意合約，買了九棟透天厝，以及俄國檢察總長的兒子透過莫斯科的公廁汙納稅人的錢。

獨立記者在俄國遭到威脅騷擾是家常便飯，用毒品抹黑的手法也很常見，可是像戈盧諾夫這樣出名的記者遭到逮捕，則十分罕見。

與他共事過的人說，戈盧諾夫不喝酒，更別說是吸毒。辯護律師出示警方的化驗報告，表示毫無毒品反應。警方後來甚至承認，九張所謂在他家中拍攝的藏毒照片，其中八張根本不是他家。

普亭親民秀 救了他？

俄國內政部被迫介入，先將逮捕戈盧諾夫的員警停職，並在十一日以證據不足為由撤銷指控。內政部並建議總統普亭將兩名官拜少將的高階警官革職，普亭已於十三日發布相關人事令。

觀察家指出，普亭這麼快就「從善如流」，除了海內外對戈盧諾夫的聲援，更重要的原因恐怕是普亭一年一度與民有約接聽國民電話的親民秀訂於廿日登場，必須快刀斬亂麻，以免被問到，可就尷尬了。

「水母」總編輯柯帕柯夫表示，在俄國，害人坐牢最快的方式就是把毒品放在對方的包包裡：「這意味當事人馬上得被關，聲譽立刻被摧毀，惹得一身腥。」

一次逮捕 揚名國際

戈盧諾夫專寫官商勾結，柯帕柯夫認為：「我想他的敵人裡面很多人很有權勢，不喜歡他寫的報導，不喜歡被他報導，引起注目。」

戈盧諾夫原本只在俄國媒體圈是號人物，現在變成國際知名記者。新聞網站總編輯柯帕柯夫認為，歷經此一風波後，戈盧諾夫的報導將會受到更多的關注。

被捕的幾小時前，戈盧諾夫將最新力作交給網站。柯帕柯夫打趣表示：「這可是他這輩子頭一回，趕上截稿期限。」