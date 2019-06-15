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地球30年後模樣曝光？ 網友崩潰哭喊：好心痛

2019-06-15 22:30聯合新聞網 綜合報導

地球是銀河系裡唯一孕育著生命的美麗星球。 示意圖／ingimage
地球是銀河系裡唯一孕育著生命的美麗星球。 示意圖／ingimage
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隨著環保意識抬頭，人類開始制定各種守護地球永續發展的政策，例如：將每年的4月22日訂為世界地球日、逐步禁用一次性塑膠產品等，卻似乎難以挽回過去幾千年來對地球所造成的傷害。日前IG上流傳著一則影片，比對西元2000年和2050年地球的模樣，影片呈現地球從原本綠意盎然又生機勃勃的水藍色球體，逐步被蹂躪成奄奄一息且滿目蒼夷的土黃色星球，看了叫人好心疼。目前這支影片的點閱率已突破1350萬點閱率，不少網友感到想當震撼，紛紛呼應「救救美麗的地球」！

這個IG帳號saveoneourworld目前有一則貼文，是一支約莫1分鐘的影片。影片一開始可以看到地球是一顆水藍色的星球，有潔白的冰川、湛藍的海洋、翠綠的樹林，被溫暖的陽光照耀著，每一處都孕育著各種不同生生不息的生命，好不熱鬧。鏡頭真實呈現船隻在海上運行，海裡有豐富的海洋生物如：海豚、海豹、魚類、海藻、珊瑚。同時，陸地上有深綠色的植栽、大自然森林、高大挺拔又巍峨的參天古木，相當壯闊。

然而隨即鏡頭一轉，帶大家窺見的是2050年的地球。想比之下，整顆星球已變成黯然的土黃色。海面上漂浮大量的垃圾，看不到任何存活的生命。誤食垃圾的海鳥躺在沙灘上奄奄一息、瀕臨死亡。大海深處空蕩蕩的，只有廢棄的塑料瓶。海邊堆積成山的垃圾多得漫無邊際，任憑志工怎麼清理也清不完。垃圾覆蓋了原本潔白色的沙灘和深藍色的海水，已經看不見任何可以存活的生命。

這則影片曝光後，吸引來自世界各國的網友以不同語言留言，網友表示「都是愚蠢的人類幹的」、「愛護地球從現在做起，否則地球只會走向毀滅」。當然也有網友突破盲點表示「這不是2050年的地球，這就是現在的地球」，更有不少網友歪樓，留言說想知道影片背景音樂的名稱。

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